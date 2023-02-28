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Экономика

Дизайн как бизнес-миссия: как алтайский бренд задает тренды

Барнаульский бренд дизайнерских дверей Portalle выступает с бизнес-миссией в крупных городах России. Задача миссии — создать пространство для взаимодействия дизайнеров и брендов. Для чего нужны подобные встречи, и как создаются тренды — в материале altapress.ru.

Команда Portalle и дизайнер Мария Тингаева.
Команда Portalle и дизайнер Мария Тингаева.
Фото: компания Portalle.

В чем смысл бизнес-миссии?

Как и большинство областей сегодня, сфера дизайна переживает не самые простые времена. Миссия встреч — обсудить текущий рынок в сфере дизайна в России и за рубежом.

На встречах дизайнеры делятся опытом, запросами и потребностями клиентов — иначе говоря, формируют общую картину того, что люди хотят видеть у себя дома. Представители бренда берут задачу с другой чаши весов — презентуют возможности рынка и показывают последние технологичные достижения в сфере дизайна. Именно на этом стыке «хочу» и «могу» и формируются тренды.

Встреча с дизайнерами в Уфе.
Встреча с дизайнерами в Уфе.
Фото: компания Portalle.

Уфа-Барнаул-Новосибирск

Встречи проходили в неформальной обстановке — живое общение, фуршет, активное взаимодействие во время выступления.

Отправной точкой стала Уфа. Обсуждали хиты, тренды, возможности современного дизайна. Много внимания уделили последнему достижению фабрики, двери с Face ID. Это дверь с биометрическим сканером, распознающим параметры лица человека. Если лицо занесено в базу, дверь откроется.

Следующим пунктом бизнес-миссии стал Барнаул. На мероприятие был приглашен спикер — известный дизайнер и бизнес-тренер Мария Тингаева. Мария рассказала о принципах оценки стоимости дизайнерских услуг и раскрыла секреты работы с премиум-брендами на примере Portalle.

Мария Тингаева раскрыла секреты работы с премиум-брендами.
Мария Тингаева раскрыла секреты работы с премиум-брендами.
Фото: компания Portalle.

Крайний, но не последний пункт — Новосибирск. На встрече изучали дизайн как важную часть практичной и удобной жизни. Гости оценили варианты дизайна дверей, а также задавали вопросы практического характера: например, можно ли двери с биометрическими замками ставить на улицу, где у дверей с биометрией расположены провода и т.д.

Дизайнеры фотографировались с дверьми как с произведениями искусства.
Дизайнеры фотографировались с дверьми как с произведениями искусства.
Фото: компания Portalle.
Дизайнеры фотографировались с дверьми как с произведениями искусства.
Дизайнеры фотографировались с дверьми как с произведениями искусства.
Фото: компания Portalle.
Дизайнеры фотографировались с дверьми как с произведениями искусства.
Дизайнеры фотографировались с дверьми как с произведениями искусства.
Фото: компания Portalle.

Кто в плюсе?

Итогом встречи стал обмен не просто информацией, но и практическими знаниями. У дизайнеров и представителей бренда появилась возможность обмениваться ценной друг для друга информацией: дизайнеры рассказали, что хотят видеть люди в своих интерьерах, а представители фабрики рассказали, что из предложенного возможно реализовать.

Справка

Фабрика дизайнерских дверей Portalle* находится в Барнауле и имеет за плечами больше 20 лет опыта. Бренд Portalle — это более 200 салонов по всей России.

Компания специализируется на следующих направлениях:

  • умные двери — биометрические замки, встроенные системы видеонаблюдения, двери с подсветкой;
  • двери по индивидуальному эскизу или проекту;
  • двери для коттеджей нестандартных размеров;
  • квартирные двери с усиленной защитой;
  • межкомнатные двери и перегородки нестандартных размеров.

Адрес салона в г. Барнауле: ТВК Республика, пр. Космонавтов, 6 г, 1 этаж.

Сайт: portalle.ru
Пинтерест: www.pinterest.ru/portalle_doors
ВКонтакте: vk.com/portalle

* Portalle — Порталле


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