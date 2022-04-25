Сенатор Карлин за год «обеднел» на полмиллиона

Сенаторы Совфеда РФ предоставили декларации о доходах за 2021 год. Документы опубликованы на сайте верхней палаты парламента.

Алтайский край в Совфеде представляют экс-губернатор Александр Карлин и бывший депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Карлин за 2021 год отчитался о 7,6 млн рублей (за 2020 год — 8,1 млн рублей). Его супруга заявила о 1,8 млн рублей дохода.

Основная часть имущества записана на жену сенатора: два земельных участка (2 тыс. и 3 095 кв. м), жилой дом площадью 560 кв. м, две квартиры (112 и 139 кв. м) и ½ доли в квартире (66 кв. м), жилое строение (52,7 кв. м), три нежилых здания (18,8, 32,9 и 70,2 кв. м), нежилое помещение (25,9) и два машиноместа.

У Карлина в собственности небольшое нежилое помещение и на пару с женой квартира площадью 157 кв.м. Автомобилей у них нет.

Виктор Зобнев. Анна Зайкова

Виктор Зобнев задекларировал 5,9 млн рублей, его супруга — 5,6 млн рублей. У Зобнева в собственности есть земля под строительство дома (1 тыс. кв. м) и три квартиры (95, 61,9 и 57,2 кв. м). Вместе с женой сенатор владеет долями двух земельных участков.

Кроме этого, у супруги задекларированы две квартиры (45,6 и 168,5 кв. м). В общей собственности у них квартира и гаражный бокс с погребом.

В автопарке Зобнева гидроцикл «Полярис».

Ранее свои доходы обнародовали алтайские думцы.