Досталось всем. Барнаульские предприниматели оценили бизнес-проекты конкурсантов #Фабрикабизнесидей

В рамках конкурса #Фабрикабизнесидей, организованного региональным центром «Мой бизнес» в Барнауле состоялась дискуссия между начинающими предпринимателями и уже состоявшимися бизнесменами. Последние оценили проекты конкурсантов на жизнеспособность. Встреча была организована одним из менторов конкурса — Евгенией Буглаковой, управляющий партнер компании «АSBA-консалтинг».

Исходные данные такие: задача конкурсантов — проверить свой бизнес на прочность. Им дается 2 минуты, в течение которых они должны представить свою бизнес-идею состоявшимся предпринимателям. Последние, в свою очередь, на протяжении уже последующих 2 минут задают вопросы.

Бесплатная распечатка

Первыми были Сергей Гетманец и Евгений Решетников. Напомним, их идея заключается в том, чтобы заниматься бесплатной распечаткой текста для студентов. Доход они планируют получать от рекламы, которая будет размещена либо на задней стороне листа, либо в нижней части лицевой стороны.

Эксперты отнеслись к идее начинающих предпринимателей весьма скептически. К примеру, Владимир Гордейчик, управляющий велнесс-клубом «Магис-Спорт» отрезал — «печатная реклама умерла как таковая». Гордейчик добавил, что в бюджете его компании реклама на печатных изделиях отсутствует уже более 7 лет.

Сергей не потерялся и в ответ заметил, что «Магис» до сих пор использует рекламные листовки и задал прямой вопрос бизнесмену, возможно ли их сотрудничество в перспективе, если ему удастся убедить бизнесмена в эффективности такой рекламы.

Владимир Гордейчик,

управляющий велнесс-клубом «Магис-Спорт»:

— Я бы сказал так: вы делаете для нас рекламу бесплатно. За все, что мы заработали на вашем потоке, мы заплатим, а за всё, что не заработали, мы денег не дадим.

Сергей Пугачев, сооснователь профессионального сообщества «Клуб ИТ-директоров Алтая» не согласился с коллегой — он заметил, что операторы связи и интернет-провайдеры весьма успешно используют печатную рекламу

Сергей Пугачев,

сооснователь профессионального сообщества «Клуб ИТ-директоров Алтая»:

— Я тоже в свое время спрашивал у наших директоров: зачем на макулатуру тратите деньги? Ею все подъезды завалены. Но оказалось, что если провайдер чем-то не устроил, клиенты звонят по первым листовкам, которые им попались на глаза, и сразу же переходят на продукт конкурента.

Встреча начинающих предпринимателей и состоявшихся бизнесменов. Дмитрий Лямзин

Тем не менее, Пугачев согласился, что маркетинг переходит в цифру, и перспектив у печатной рекламы немного.

Евгения Буглакова. Фото: Дмитрий Лямзин

Ментор начинающих предпринимателей, Евгения Буглакова, добавила, что Сергею и Евгению следует понять, кто из рекламодателей нуждается в подобной рекламе — другими словами, определить целевую аудиторию. Кроме того, необходимо изучить «вопрос себестоимости» — добавила эксперт.

Сам Сергей Гетманец отметил, что ему и его партнеру бизнесмены «сняли розовые очки» — конкурсант признается, что пришлось разочароваться в своем проекте. Но опускать рук участники не собираются, они внесут коррективы в бизнес-план согласно замечаниям экспертов.

Сергей Гетманец,

конкурсант:

— Если мнение экспертов обобщить, то их заключение о нашем проекте — нежизнеспособен, его лучше сейчас забыть и похоронить. Но затем они добавили, что настоящий предприниматель — это тот, кто прислушается к критике, делает выводы, вносит необходимые правки и продолжает верить в свою идею.

Образовательно-развлекательный центр с животными

Следующему проекту досталось меньше критики. Дарья Коробова, студентка 1 курса АГАУ рассказала о своей бизнес-идее образовательно-развлекательный центра «Живой уголок». Здесь будет преподаваться биология, ботаника, зоология. В общем, всё, что связано с окружающей средой, резюмирует конкурсантка.

В центре можно будет не только обучаться, но и дрессировать своих собак, при этом планируется сотрудничество с «Лаской», которая, впрочем, не против помогать проекту: приют будет привозить собак, о которых Дарья обещает заботиться. С собаками, кстати, могут гулять гости центра.

Дарья Коробова,

конкурсантка:

— Также у меня будет работать зоотерапия — это еще один вид контакта детей и взрослых с животными. Она поможет снять стресс. А еще будут флорариумы, это посадка растений в красивых ёмкостях.

Встреча начинающих предпринимателей и состоявшихся бизнесменов. Дмитрий Лямзин

Дарья считает, что её конкурент — это Барнаульский зоопарк. Эксперты посоветовали начинающий предпринимательнице более тщательно изучить рынок, поскольку центров, которые, к примеру, дрессируют собак — очень много.

Конкурсантка возразила, что её бизнес будет предоставлять уникальный продукт — в центре дети смогут изучать животных не по картинкам в учебниках, а наблюдая их вживую.

Дарья Коробова,

конкурсантка:

— Изучают, например, рептилий. Дети не будут контактировать полностью с ужом. Им преподаватель будет показывать, что у ужа есть белые ушки, белое пузико. Несколько детей, конечно, смогут подержать его с разрешения родителей — но не больше. При этом не будет никаких фотографий, никакого ущерба животным.

Евгения Буглакова отметила, что идея экспертам понравилась, хотя бизнес редко видит хороший заработок в социальных проектах.

Евгения Буглакова,

ментор:

— Сейчас девушке необходимо определить, по какой цене следует продавать продукт. Нужно выяснить, как часто потребители пользуются подобного рода услугами, и уже на основе этого строить стратегию бизнеса.

Встреча начинающих предпринимателей и состоявшихся бизнесменов. Дмитрий Лямзин

Психологическая поддержка школьников

Следующим своей проект представил Егор Лесных, он учится на психолога. 20-летний участник хочет заняться психологической поддержкой школьников, его цель — не только поддерживать ребят, но и давать им практические советы, как следует готовиться к экзаменам, какой вуз выбрать.

Также Егор будет проводить небольшие консультации, на которых будет объяснять школьникам, как находить общий язык с учителями и, конечно же, с родителями. Егор уверяет — спрос на такие занятия немалый, он проверил это, когда работал в лагере и проводил тренинги, мастер-классы для детей.

Егор Лесных,

конкурсант:

— Дети дали обратную связь, что им нужен человек, который будет мотивировать, который будет помогать им, отвечать на их вопросы.

Егор уже пробно запускал свой проект, он проводил мастер-классы для 10 школьников в течение месяца. Хотя им и понравились занятия, курс до конца они не прошли. Конкурсант планирует набрать аудиторию в instagram. В течение трёх месяцев начинающий предприниматель будет публиковать тематические посты. После того, как наберется определенное количество подписчиков, он выберет из них 10, с которыми будет работать.

Встреча начинающих предпринимателей и состоявшихся бизнесменов. Дмитрий Лямзин

Владимир Гордейчик предупредил, что так просто запустить образовательный процесс не получится — нужно огромное количество времени и усилий, чтобы заработать себе не только имя, но и необходимый опыт. Также бизнесмен добавил, что нужно детально изучить имеющийся опыт — понять, почему 10 школьников не прошли курс до конца, и сделать работу над ошибками.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что у начинающего предпринимателя нет достаточных компетенций для того, чтобы заниматься проблемами детей. Егор заметил, что он будет выступать, скорее, как тьютор, нежели как психолог

Егор Лесных,

конкурсант:

— Я пока не кваилифицированный пхиолог, я не предоставляю таких услуг. Даю лишь советы и делюсь опытом, который был у меня.

Егор считает, что его целевая аудитория — школьники. Эксперты с ним не согласились, конкурсанту необходимо работать на родителей, которые как раз и будут отдавать детей на такие курсы.

Встреча начинающих предпринимателей и состоявшихся бизнесменов. Дмитрий Лямзин

Производство домашней одежды

Следом выступала Мария Регещук, студентка Алтайской академии гостеприимства. Она выступала одна, но проект девушка разрабатывает совместно со своей коллегой — Бакаевой Анной. Цель девушек — создать ателье-фабрику по пошиву домашнего текстиля. Компанию назовут «Alextra».

Девушки будут производить домашнюю одежду стандартных и нестандартных размеров. Планируется открыть производства с 8 сотрудниками. На данный момент участницы ведут инстаграм-профиль, который уже приносит им доход. Начинать будут с товаров хэнд-мейд, а затем планируют заняться массовым производством.

Сергей Пугачев заметил, что массовое производство сегодня создается совершенно иначе.

Сергей Пугачев,

сооснователь профессионального сообщества «Клуб ИТ-директоров Алтая»:

— Всё заказывается на фабриках Европы, Китая и так далее, причем даже модель и её дизайн разрабатываются у нас, под любые стандарты делается — это масс-производство. Если вы планируете шить 8 швеями, то это не масс-производство, это больше хэнд-мейд.

Эксперт добавил, что товаров хэнд-мейд сейчас крайне много, поэтому нужна своя «фишка». Например, изготавливать продукцию исключительно из материалов красного цвета «начиная от носков, заканчивая помпоном на шапке». Также потребуется разработать оригинальный дизайн. Такой подход позволит девушкам выделиться на фоне конкурентов и заработать уникальную аудиторию.

Встреча начинающих предпринимателей и состоявшихся бизнесменов. Дмитрий Лямзин

Заодно бизнесмены заметили, что нанять квалифицированную швею сегодня крайне сложно. Необходимо предложить конкурентоспособную зарплату, что весьма проблематично на старте бизнеса.

Сама Мария была довольна дискуссией, отметила — эксперты дали весьма полезные комментарии, например, что при открытии бизнеса следует создать финансовую подушку безопасности:

Мария Регещук,

конкурсантка:

— Как правило, при составлении бизнес-плана предприятия оценивают минимум его рентабельности, за какой срок окупится бизнес. Благодаря экспертам я поняла, что нужно рассчитать именно максимум, чтобы заложить дополнительные расходы.

Эко-квест

Крайний бизнес-проект презентовала Александра Голубева, студентка АГПУ. Её задумка — EcoQuest, который подразделяется на два основных направления.

Во-первых, сотрудничество с крупными компаниями, которое позволит им перейти на раздельный сбор мусора. Во-вторых, приложение, которые путем выполнения тех или иных заданий, вырабатывает в пользователе «эко-привычки».

У Александры спросили, с какими именно компаниями она предполагает сотрудничать. Девушка ответила, что, к примеру, с продуктовым ритейлом. Владимир Гордейчик возразил, что такие компании как, к примеру, «Мария-Ра» отходы утилизируют, а затем продают — им будут неинтересны подобные проекты.

Александра предположила, что в таком случае следует работать с офисными компаниями, у которых «большой документооборот».

Встреча начинающих предпринимателей и состоявшихся бизнесменов. Дмитрий Лямзин

Владимир Гордейчик,

управляющий велнесс-клубом «Магис-Спорт»:

— Какой большой? Вот у нас в компании работает 300 человек, мы целых 50 кг в месяц собираем макулатуры — я могу сказать, вы на таких объёмах вообще денег не заработаете. Нужно тоннами возить, тогда есть смысл.

В целом, экспертам понравилась идея, но они сомневаются, что из неё может получиться серьезный бизнес. К примеру, Сергей Пугачев заметил, что с подобным проектом, скорее, следует искать гранты от государства.

Сама Александра отмечает, что благодаря дискуссии она поняла, что ей следует более осознанно подбирать компании для сотрудничества.

Александра Голубева,

конкурсантка:

— На встрече с ментором мы проговариваем, каким образом следует отталкиваться от целевой аудитории, как её сужать и исходя из этого опираться на самый пессимистичный вариант. Без подсчета финансов наш проект либо умрет, либо выйдет из-под контроля.

Рассчитывайте финансы , изучайте рынок

Действующие бизнесмены обратили особое внимание на то, что у конкурсантов хромает финансовая сторона проекта. Кроме того, не у всех участников есть достаточные знания о рынке, на который они собираются выходить. Также молодые предприниматели плохо понимают, с кем им придется конкурировать — это основные замечания, которые были сделаны практически каждому из конкурсантов

Владимир Гордейчик,

управляющий велнесс-клубом «Магис-Спорт»:

— Бизнес — это вообще математика. Все просчитано должно быть, этого я вообще не увидел. Я могу сказать, что половина бизнесов для меня были непонятные — бизнес ли это вообще? Если это социальная ответственность перед миром — окей. Но тогда это не бизнес, а что-то другое. Считайте конкурентов, у кого будете отжимать клиентуру. Иллюзий не стройте, практически все ниши заняты. И вам нужно будет серьезно потрудиться, чтобы сформировать свой рынок.

Центр «Мой бизнес»

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