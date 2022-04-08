8 апреля
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Экономика

Эксперт допустил возвращение челноков и фарцовщиков

Если Банк России не станет усердствовать в вопросе валютных ограничений, в стране возможно появление новых челноков и фарцовщиков, предположил экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Он считает, что в текущей экономической ситуации власть должна быть готова идти на эксперименты, пишет Lenta.ru.

«Российские власти готовы разрешить параллельный импорт, а это очень хороший и большой шаг вперед. Не вижу проблемы, которая помешала бы позволить поставлять и продавать иностранные товары тем, кто может это сделать. Это прекрасный вариант дополнительного оживления трансграничного бизнеса. И здесь открываются многочисленные ниши: это и отличный способ поддержания ассортимента, причем разных товаров, и даже уменьшение коррупционной составляющей за счет легализации такого вида бизнеса», — сказал эксперт.

Надоршин объяснил — товары могут поставляться не только для физических лиц, но и для компаний. Тем более что благодаря развитию технологий сегодня не обязательно стоять на рынке, товары можно продавать через онлайн-площадки, работать по предзаказам.

«Если убрать все искусственные барьеры, уйдет часть коррупционной составляющей, что приведет к более низким издержкам, можно будет увидеть не скудный ассортимент на внутреннем рынке и даже адекватные цены. Это, конечно, не прорыв, не космос, но уже позитивный сдвиг», — подытожил экономист.

Ранее россияне бросились покупать книги по экономике.

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