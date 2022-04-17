17 апреля
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Экономика

Эксперт назвал льготы, положенные людям предпенсионного возраста

Гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов рассказал РИА «Новости», что предпенсионеры могут подать заявление на различные льготы, в том числе налоговые и транспортные.

Пенсионеры. Всегда вместе.
Пенсионеры. Всегда вместе.
Pixabay.com

Леонидов отметил, что женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет, получив статус предпенсионера, могут подать заявление на различные льготы.

«Могут уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость шести соток площади земельного участка в собственности, а также могут не платить налог на квартиру, дом, гараж или хозяйственные постройки. А чтобы получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом, необходимо обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, центр социальной защиты», — указал эксперт.

Кроме того, для предпенсионеров предусмотрено повышенное пособие по безработице и увеличен период его выплаты.

Если страховой стаж составляет 20 лет для женщины и 25 лет для мужчины, то за каждый год работы к периоду выплаты пособия добавляется две недели. 75% среднемесячного заработка выплачивается в течение первых трех месяцев, 60% — следующие четыре месяца, 45% — в последующие месяцы.

Также предпенсионеры могут освобождаться от налогообложения одного транспортного средства, либо могут получить льготу 50% по транспортному налогу на автомобиль мощностью до 100−150 лошадиных сил, либо быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога на автомобиль мощностью до 36 лошадиных сил.

Леонидов отметил, что частичная компенсация в размере не более 50% стоимости лекарств доступна предпенсионерам, у которых ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Получить компенсацию можно в отделе соцзащиты или МФЦ. Бесплатно получить лекарства могут только отдельные категории предпенсионеров, например, инвалиды.

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