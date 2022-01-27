Распространить льготную ипотеку на вторичное жилье предложили в Госдуме

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением распространить льготные ипотечные кредиты на вторичное жилье, пишут « Известия ».

Инициатива Якубовского касается населенных пунктов, в которых строительство жилья ведется низкими темпами. Он предлагает разработать для этих мест программу льготных займов на покупку вторичных квартир.

Парламентарий отметил — действующие программы направлены на повышение спроса на квартиры в новостройках — исключение составляет Дальневосточный округ, указывает Газета.Ru. Там, где новостроек мало, граждане не могут рассчитывать на поддержку государства при покупке жилья, подчеркнул парламентарий.

Между тем цены на новостройки в России выросли за год на треть.