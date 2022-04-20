20 апреля
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Экономика

Эксперт объяснил, как рубли можно «создавать» из замороженных резервов

Директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов рассказал «Прайму» про возможность расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Куликов отметил, что теоретически у Минфина есть возможность расходовать средства ФНБ, даже если у ЦБ нет доступа к международным резервам.

«ФНБ — обязательство Банка России перед Минфином, исполнять его в иностранной валюте жесткой необходимости нет, так как у Минфина почти все расходы рублевые», — указал он.

ЦБ не понадобится параллельно тратить валюту из международных резервов для «создания» рублей и последующей передачи их Минфину.

По словам эксперта, можно лишь абсорбировать дополнительную рублевую ликвидность, если возникнет такая необходимость.

Ранее экономист Максим Петроневич рассказал, почему укрепление рубля пришлось остановить.

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