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Экономика

Эксперт объяснил, когда можно не платить за услуги ЖКХ или получить перерасчет

Гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал «Прайму», что можно не платить или получить перерасчет за некачественные услуги при получении тепла, воды и других ресурсов.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Минко напомнил, что по закону отопление должно быть включено, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится не выше восьми градусов.

«Более поздний запуск отопления не допускается, а более ранний — возможен. При этом, запущенное отопление — это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях — ниже +20 С», — отметил эксперт.

По его словам, если отопление запущено, но в квартире недостаточно тепло, показатели отличаются от нормативов, нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы устранили проблемы с внутридомовой сетью.

Минко подчеркнул, что весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету, а потребители не обязаны платить за это время.

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