Эксперт объяснил, когда можно не платить за услуги ЖКХ или получить перерасчет

Гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал « Прайму », что можно не платить или получить перерасчет за некачественные услуги при получении тепла, воды и других ресурсов.

Минко напомнил, что по закону отопление должно быть включено, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится не выше восьми градусов.

«Более поздний запуск отопления не допускается, а более ранний — возможен. При этом, запущенное отопление — это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях — ниже +20 С», — отметил эксперт.

По его словам, если отопление запущено, но в квартире недостаточно тепло, показатели отличаются от нормативов, нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы устранили проблемы с внутридомовой сетью.

Минко подчеркнул, что весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету, а потребители не обязаны платить за это время.