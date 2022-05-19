19 мая
﻿
Экономика

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА со стабильным прогнозом

По оценке агентства, подтверждение рейтинга обусловлено умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной оценкой по капиталу при приемлемом уровне рентабельности, адекватными оценками качества активов и запаса ликвидности, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны собственника и федеральных органов власти, а также статус системно значимого банка.

Рейтинг.
Рейтинг.
СС0

В своем заключении «Эксперт РА» отмечает, что умеренно высокая оценка рыночных позиций банка «Открытие» обусловлена широкой географией, масштабами и активными темпами роста его бизнеса. Дополнительное позитивное влияние на диверсификацию бизнеса оказывает присоединение РГС Банка к банку «Открытие» в мае 2022 года.

Комфортная позиция по капиталу при приемлемой операционной эффективности, по мнению рейтингового агентства, определяется тем, что на фоне продолжающегося роста кредитного портфеля банк поддерживает комфортный запас капитала и адекватный уровень рентабельности.

Агентство оценивает качество активов банка как адекватное, учитывая продолжающееся снижение доли проблемных активов, высокое покрытие кредитного портфеля обеспечением и удовлетворительную отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов (stage 3 и POCI) бизнесу снизилась до 5,7% на 31 декабря 2021 года (8,8% на 31 декабря 2020 года), доля проблемных кредитов в розничном портфеле — до 3,4% на 31 декабря 2021 года (5,2% на конец 2020 года).

Ликвидная позиция банка оценивается агентством как адекватная и определяется комфортным запасом балансовой ликвидности, а также широким спектром доступных источников дополнительной ликвидности.

Стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость