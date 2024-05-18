Катунь бушует, пни цветут, музейная ночь в парке. Что произошло на Алтае

Май — замечательный месяц весны. Яблони раскинулись белизной, а розовые держат марку и не спешат буйствовать. Особо любопытные барнаульцы ищут необычные ракурсы для фото. И находят. Так в роли вазона оказался пень. Который облюбовали цветы.

Весенний Барнаул. altapress.ru

На Алтае началась вторая волна паводка. В горах республики началось активное таяние снега. Также в горах наблюдается повышение температур, а это формирует стабильный приток коренной воды в бассейне реки Оби. Читатель altapress.ru поделился фото нынешней Катуни из Чемальского района (база "Турсиб"). Воды значительно больше, чем в прошлом году, по рассказам очевидцев. По состоянию на 18 мая уровень воды в реке Катунь около Чемала составляет 706 сантиметров (критический — 970 см).. За сутки уровень в этом месте вырос на 84 сантиметра.

А в Барнауле ярко зажег первый цветочный фестиваль, который прошел в парке "Арлекино".

Барнаульские байкеры открыли мотосезон. Кому-то "Ночь музеев", другим цветочные фестивали. А лихим байкерам — экстрим и скорость. Между тем в прошлом году барнаульские байкеры сезон открыли 6 мая.

В парке "Центральный Барнаула стартовала "Ночь музеев". Парк — новая площадка для открытия "музейной ночи". После церемонии все желающие смогут присоединиться к пешеходным экскурсиям по исторической части города с опытными экскурсоводами. Тема «Ночи музеев» 2024 года — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Юному поколению в парке понравилось бегать по пешеходному фонтану.

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