Эксперт рассказал, как ослабление рубля и повышение ставки ЦБ отразятся на экономике Алтая

В последние недели россияне были обеспокоены ослаблением курса рубля, а с 15 августа ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 8,5% до 12%. Как связаны эти процессы и какое влияние они могут оказать на экономику Алтайского края, altapress.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Причины и следствия

— Ослабление рубля и повышение ключевой ставки как-то связаны между собой?

— Повышение ключевой ставки ЦБ связано с ослаблением рубля напрямую. Слабый курс ведет к разгону инфляции, а повышение ключевой ставки используется в качестве инструмента торможения инфляционных процессов и стабилизации курса.

Ранее Центробанк отвечал за инфляцию и валютный курс, но в 2014 году курс был отпущен в свободное плавание. А инфляцией регулятор по-прежнему занимается, проводя политику так называемой таргетированной инфляции.

Анатолий Ижболдин-Кронберг. фото из личного архива Анатолия Ижболдина-Кронберга.

Она заключается в том, что показатели инфляции должны согласовываться с плановыми показателями экономического роста. То есть, если рост планируется на уровне 3-4%, то и инфляция не должна его превышать, иначе результат будет нулевым или даже отрицательным.

Вот это таргетирование как раз и осуществляется путем воздействия на ключевую ставку. Поднимается процентная ставка — дороже становятся кредиты, соответственно, люди будут их меньше брать, инвестиционно-деловая активность снизится, инфляция замедлится.

Проценты. Фото предоставлено Россельхозбанком.

Альтернативные меры

— Это единственный способ борьбы с инфляцией?

— С инфляцией можно бороться разными способами. Инфляция — это баланс денежной и товарной масс. Можно делать, как Центробанк — сокращать денежную массу, а можно наращивать массу товарную. Чем она будет больше, тем ниже станут цены.

В российских супермаркетах переклеивают ценники. Разницу видно на фото. соцсети

Мы ведь как делали: продавали сырье, покупали валюту, а на нее уже приобретали необходимые товары за рубежом. Свою товарную массу мы не производили, поэтому на нас так сильно влияет валютный курс. Для китайцев или американцев, например, это не столь важно, а для нас — критическое значение имеет.

Самостоятельно мы мало что производили в последнее время. Только сейчас спохватились и начали пытаться наверстывать. Но это процесс небыстрый, резко взять и начать производить даже элементарные вещи, как мы видим, не так-то просто.

Инструменты, отвертка, дрель, молоток, гаечный ключ. unsplash.com.

Что будет с Алтаем

— Как слабый рубль и высокая ставка ЦБ отразятся на экономике Алтайского края?

— Обесценившийся рубль выгоден экспортерам. Кто у нас сейчас экспортирует? Сельхозпроизводители, в основном, но в ограниченных масштабах. Большое транспортное плечо «съедает» существенную часть валютной выручки.

Заработать на подорожании пшеницы, гречки, подсолнечного масла, конечно, можно, но выгода там небольшая. К тому же, подорожало импортное оборудование, используемое в сельхозпроизводстве.

Зерно. Калькулятор. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Для потребителей все однозначно — им это невыгодно по всем статьям, поскольку в конечном итоге ведет к подорожанию товаров. Тем более, что цена растет еще и из-за «параллельного импорта», то есть, появления в цепочке новых посредников и роста логистических затрат.

Сейчас еще по старым ценам продукцию продают, но если изменений не произойдет, то продукция вскоре подорожает. А политической воли к кардинальным изменениям не наблюдается.

Калькулятор. pixabay.com

— Положительных сторон совсем нет?

— Ну, почему же. Если посмотреть на другую часть инструментария экономической политики, то очевидно, что Алтайский край — дотационная территория с дефицитным бюджетом. Соответственно, у нас много очень от дотаций федерального центра зависит. То есть, от состояния федерального бюджета.

А его баланс, в свою очередь, напрямую зависит от курса, потому что у нас сложилась такая система, при которой количество рублей в экономике определяется количеством валюты, которой располагает страна.

В этом плане мы не то, чтобы выигрываем, но если в федеральном бюджете нет средств, то это дополнительный негативный фактор для Алтая. А если у Москвы баланс худо-бедно соблюдается, то и нам могут что-то подкинуть. Кардинально это вопрос нашего развития не решит в долгосрочном плане, но для удержания на плаву полезно.

Монеты. АО «Россельхозбанк»

Прогноз

— До каких пределов могут поднимать ключевую ставку и можно ли ожидать в будущем улучшения ситуации с курсом рубля?

— Ну, вспомните, год назад ставка и до 20% доходила. Это вполне реально. Если ЦБ захочет, то может так сделать. А развитие ситуации с курсом рубля зависит от лоббистских возможностей интересантов.

В низком курсе заинтересованы два наиболее мощных игрока. Это, как я уже говорил, государство, которому слабый рубль помогает балансировать бюджет, и крупный бизнес в лице экспортеров. Издержки они несут в рублях, а доход получают за границей в валюте. Соответственно, чем ниже курс рубля, тем им выгоднее.

Влияние на принятие решений у крупнейших экспортеров нефти и газа есть. Их доходы снизились, но за счет ослабления рубля эта проблема решается. Государству это тоже выгодно, поскольку деньги оно получает, преимущественно, от экспортеров, торгующих нефтью и газом.

Диаграмма, монеты. Фото: freepik, автор jcomp.

— А кто заинтересован в сильном рубле?

— Население. Потому что, чем крепче рубль, тем больше можно купить импортных товаров. Неэкспортирующий бизнес, который может дешевле покупать станки, оборудование, комплектующие.

Однако продавить соответствующую их интересам политику у этих интересантов шансов не очень много. Тем же, кто способен влиять на денежно-кредитную политику страны, укрепление рубля неинтересно.