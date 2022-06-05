5 июня
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Экономика

Эксперт рассказал, кто пострадает от «квазидефолта» России

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал «Прайму», что при объявлении «квазидефолта» России пострадают кредиторы.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Коган отметил, что у России есть средства на выплаты по внешнему долгу, а экономика страны чувствует себя не так плохо, как этого хотели бы оппоненты.

Единственная причина, по которой России могут объявить дефолт — политическая.

«Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что к дефолту обычно ведет превышение обязательств над объемом основных фондов и выручки. Однако размер российского долга незначителен.

Если такое случится, кредиторам придется вести переговоры о реструктуризации долга, а шанс получить 100% «тела долга» невелик. К примеру, в 1998 году реструктуризацию провели таким образом, что гособлигации были выплачены только на 70%.

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