Эксперт рассказал, кто пострадает от «квазидефолта» России

Коган отметил, что у России есть средства на выплаты по внешнему долгу, а экономика страны чувствует себя не так плохо, как этого хотели бы оппоненты.

Единственная причина, по которой России могут объявить дефолт — политическая.

«Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что к дефолту обычно ведет превышение обязательств над объемом основных фондов и выручки. Однако размер российского долга незначителен.

Если такое случится, кредиторам придется вести переговоры о реструктуризации долга, а шанс получить 100% «тела долга» невелик. К примеру, в 1998 году реструктуризацию провели таким образом, что гособлигации были выплачены только на 70%.