Объявление техдефолта не отразится на жизни россиян, заявил глава Минфина

«Никак не отразится, ничего не изменится», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов, как возможный технический дефолт отразится на россиянах.

Министерство финансов США заявило на днях, что после 25 мая не будет продлевать лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций.

Минфин России в свою очередь сообщил, что, несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, но выплаты будут проводиться в рублях, пишет bfm.ru.

«Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты — а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — добавил Силуанов.

Ранее Силуанов заявлял, что Россия обратится в суд в случае дефолта.