Россия справилась с обязательствами по госдолгу и избежала дефолта

14 марта Минфин направил платежное поручение для выплаты купона, но гарантий его прохождения в условиях санкций не было.
17 марта стало известно, что платеж по внешнему долгу прошел без проблем. Выплата проведена в валюте.
По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям Минфин России обещал проинформировать дополнительно.
Российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic.