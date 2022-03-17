Россия справилась с обязательствами по госдолгу и избежала дефолта

Российский Минфин выплатил платеж по двум европейским бондам на сумму 117,2 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

14 марта Минфин направил платежное поручение для выплаты купона, но гарантий его прохождения в условиях санкций не было.

17 марта стало известно, что платеж по внешнему долгу прошел без проблем. Выплата проведена в валюте.

По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям Минфин России обещал проинформировать дополнительно.

Российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic.