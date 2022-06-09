9 июня
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Экономика

Эксперт рассказал, почему глобальный дефицит продуктов выгоден для России

Глобальный дефицит продуктов принесет России как экономическую, так и политическую выгоду, заявил в беседе с ИА Regnum экономист Василий Колташов.

Хлеб, голод.
Хлеб, голод.
СС0

Эксперт утверждает, что при глобальном дефиците продовольствия острее всего будет ощущаться нехватка зерна. По словам Колташова, это основной источник пищи для беднейших слоев населения по всему мира.

В этом случае, добавил он, перед Россией открываются большие перспективы.

«Российский вывоз зерна будет очень ценным и выгодным, принесет большую прибыль. К тому же, поставки продовольствия будут сопряжены с политическими решениями: дружественным странам будут направлять продовольствие по льготным ценам, а мы выстраиваем с ними долговременные торговые отношения», — уточнил Василий Колташов.

Экономист добавил, что РФ извлечет из подобной ситуации выгоду, поскольку глобальный рост цен повышает статус страны и всего, что она экспортирует.

Кстати, в России наблюдается нулевая инфляция. Чем она опасна — в материале «Цены не растут».

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