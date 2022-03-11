Многие россияне рассматривают инвестиции в жилье и валюты стран, которые не вводят санкции, подчеркнул Аржанухин агентству «Прайм».
По словам эксперта, сейчас инвестировать в недвижимость не время. Он уточнил, что жилье следует покупать только для проживания.
«Если рассматривать коммерческие цели — аренда или перепродажа, я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост», — добавил Аржанухин.
Как отметил специалист, многие планируют вложиться в валюты неевропейских стран — в частности, Китая.
Но директор департамента пока не рекомендует проводить активные действия, потому что рубль еще может укрепиться.
Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников ранее также порекомендовал: если Россию полностью отключат от SWIFT, то можно покупать юань.
«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань», — сказал аналитик.