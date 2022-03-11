2 Инвестиции в жилье — это выгодно?

По словам эксперта, сейчас инвестировать в недвижимость не время. Он уточнил, что жилье следует покупать только для проживания.

«Если рассматривать коммерческие цели — аренда или перепродажа, я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост», — добавил Аржанухин.