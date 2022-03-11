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Экономика

Эксперт — россиянам: во что выгодно вложить деньги, а что пока лучше не покупать

Курс доллара продолжает расти, при этом Центробанк ввел ограничение на покупку наличной валюты. На что можно выгодно потратить деньги и куда их лучше не вкладывать в непростое время, объяснил директор департамента рынков капитала Accept Capital Андрей Аржанухин.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0
1 Во что россияне вкладываются чаще?

Многие россияне рассматривают инвестиции в жилье и валюты стран, которые не вводят санкции, подчеркнул Аржанухин агентству «Прайм».

2 Инвестиции в жилье — это выгодно?

По словам эксперта, сейчас инвестировать в недвижимость не время. Он уточнил, что жилье следует покупать только для проживания.

«Если рассматривать коммерческие цели — аренда или перепродажа, я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост», — добавил Аржанухин.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com
3 Совет: надо ли покупать неевропейскую валюту?

Как отметил специалист, многие планируют вложиться в валюты неевропейских стран — в частности, Китая.

Но директор департамента пока не рекомендует проводить активные действия, потому что рубль еще может укрепиться.

4 Какую валюту покупать, если SWIFT полностью запретят?

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников ранее также порекомендовал: если Россию полностью отключат от SWIFT, то можно покупать юань.

Юань.
Юань.
открытые источники в интернете

«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань», — сказал аналитик.

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