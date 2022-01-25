25 января -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Эксперт заявил, что доллар может подорожать за месяц до 90 рублей

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что напряженность вокруг Украины может спровоцировать стремительный рост курса доллара — до 85−90 рублей в течение 30 дней, пишет РИА «Новости».

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0

24 января в ходе торгов на Московской бирже стоимость доллара превысила 78 рублей, впервые с 7 апреля 2021 года.

«Особенность текущего кризиса вызвана исключительно геополитической составляющей и с таким кризисом Россия сталкивается впервые. Это связано с тем, что фундаментально такой уровень курса рубля ничем не обоснован», — отметил Гришунин.

Он отметил, что курс может вернуться к «фундаментальным значениям», если заинтересованные стороны начнут решать украинский кризис дипломатическим путем, пишет Газета.Ru.

«Тем не менее, пока остается крайне высокой вероятность негативного сценария. При негативном развитии событий видим курс рубля к доллару в диапазоне 85−90 рублей в течение следующих 30 дней», — указал специалист.

Ранее Центробанк прекратил покупку валюты на фоне обвала рубля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость