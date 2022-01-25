Эксперт заявил, что доллар может подорожать за месяц до 90 рублей

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что напряженность вокруг Украины может спровоцировать стремительный рост курса доллара — до 85−90 рублей в течение 30 дней, пишет РИА «Новости» .

24 января в ходе торгов на Московской бирже стоимость доллара превысила 78 рублей, впервые с 7 апреля 2021 года.

«Особенность текущего кризиса вызвана исключительно геополитической составляющей и с таким кризисом Россия сталкивается впервые. Это связано с тем, что фундаментально такой уровень курса рубля ничем не обоснован», — отметил Гришунин.

Он отметил, что курс может вернуться к «фундаментальным значениям», если заинтересованные стороны начнут решать украинский кризис дипломатическим путем, пишет Газета.Ru.

«Тем не менее, пока остается крайне высокой вероятность негативного сценария. При негативном развитии событий видим курс рубля к доллару в диапазоне 85−90 рублей в течение следующих 30 дней», — указал специалист.

Ранее Центробанк прекратил покупку валюты на фоне обвала рубля.