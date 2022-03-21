Алтайский край назвали в аустайдерах по отраслевым зарплатам

В 18 регионах России даже в самых успешных отраслях работники в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости . В число таких регионов входит и Алтайский край.

Последние места в списке регионов по зарплатам с учетом отрасли занимают Ивановская область, Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Кировская область и Алтайский край.

Во всех этих пяти регионах самая высокая зарплата в госслужбе. Но она составляет всего порядка 40 тыс. рублей в месяц.

А ведущей отраслью по размеру зарплат в российских регионах остается добыча нефти и газа. Второй по представленности с высокими заработками стала госслужба, далее — профессиональная и научная деятельность.

Лидеры

Сахалинская область стала лидером — в добывающей отрасли чистая средняя зарплата составляет 206 тыс. рублей в месяц.

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва — в финансовой сфере средняя зарплата здесь составляет 199 тыс.

Третью строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в сфере добычи нефти и газа средняя зарплата составляет почти 180 тыс. рублей.

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