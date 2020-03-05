В Барнаул для инспекции приедет новый гендиректор «Ашан» в России

Йоханнес Толай уже несколько раз бывал в Барнауле, он проводил обучающие тренинги для сотрудников компании «Мария-Ра». Приезд в новом статусе генерального директора «Ашана» в России станет для него первым.
Александр Ракшин,
основатель компании «Мария-Ра»:
Цель визита всегда одна — налаживать работу.
Не исключено, что в качестве туриста Йоханнес Толай успеет посетить Белокуриху и Горный Алтай.
Комментировать проходившую осенью прошлого года информацию о том, что «Ашан» закроет свои магазины в Барнауле, Александр Ракшин не стал, сказав лишь, что со слов самого Толая знает, что дела международной сети в России пошли в гору.
Ранее основатель «Мария-Ра» высказывал сомнение, что «Ашан» одновременно будет менять руководителя и закрывать точки.
Как «закрывали» «Ашан» в Барнауле
Слухи о закрытии «Ашана» в Барнауле появились в конце августа, однако сам ритейлер их опроверг. Он распространил информацию о том, что магазины продолжат работать в штатном режиме. Барнаульцы составили интернет-петицию против закрытия гипермаркета.
11 ноября в «Ашан Ритейл Россия» назначили нового гендиректора Йоханнеса Толая, чтобы «дать новый импульс деятельности» компании.
В сообщении ритейлера говорилось, что перед ним стоят новые вызовы в связи с возросшей конкуренцией и падением потребительского спроса, цитирует retail.ru.