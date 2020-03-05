В Барнаул для инспекции приедет новый гендиректор «Ашан» в России

В апреле в Барнаул может прилететь новый генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» Йоханнес Толай. Об этом altapress.ru рассказал основатель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин. По его словам, свои планы вновь посетить Алтай Толай подтвердил ему на днях.

Йоханнес Толай уже несколько раз бывал в Барнауле, он проводил обучающие тренинги для сотрудников компании «Мария-Ра». Приезд в новом статусе генерального директора «Ашана» в России станет для него первым.

Александр Ракшин,

основатель компании «Мария-Ра»:

Цель визита всегда одна — налаживать работу.

Не исключено, что в качестве туриста Йоханнес Толай успеет посетить Белокуриху и Горный Алтай.

Комментировать проходившую осенью прошлого года информацию о том, что «Ашан» закроет свои магазины в Барнауле, Александр Ракшин не стал, сказав лишь, что со слов самого Толая знает, что дела международной сети в России пошли в гору.

Ранее основатель «Мария-Ра» высказывал сомнение, что «Ашан» одновременно будет менять руководителя и закрывать точки.

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

Как «закрывали» «Ашан» в Барнауле

Слухи о закрытии «Ашана» в Барнауле появились в конце августа, однако сам ритейлер их опроверг. Он распространил информацию о том, что магазины продолжат работать в штатном режиме. Барнаульцы составили интернет-петицию против закрытия гипермаркета.

11 ноября в «Ашан Ритейл Россия» назначили нового гендиректора Йоханнеса Толая, чтобы «дать новый импульс деятельности» компании.

В сообщении ритейлера говорилось, что перед ним стоят новые вызовы в связи с возросшей конкуренцией и падением потребительского спроса, цитирует retail.ru.