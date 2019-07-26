Эксперты прокомментировали очередной «фейк» про грядущий дефицит гречки на Алтае

Из-за резкого сокращения посевов гречихи в Алтайском крае и неблагоприятных погодных условий, в России может вновь возникнуть проблемы с крупой. Об этом 25 июля написал ряд местных СМИ со ссылкой на сомнительный источник. Переработчики сообщили altapress.ru, что веских оснований для тревоги нет, сырья на остатках достаточно. В минсельхозе региона эту информацию подтвердили.

Откуда появилась информация о дефиците?

Сообщение о том, что из-за нашего региона стране вновь грозит чуть ли не голод, распространил ресурс «Агро новости». Здесь говорится, что Алтайский край, «обеспечивающий, как правило, потребности в гречке порядка 40% россиян, второй год сокращает посевной клин — посевные площади гречихи уменьшились на 40% по сравнению с 2017 годом».

Далее сомнительный ресурс пишет о том, что весной под угрозой срыва была посевная кампания в Сибири, а из-за засухи качество посевов вызывает опасение.

Что касается переработки, то, по данным источника, заводы активизировали производство.

«Это связано с тем, что в крупных сетях запасы крупы достигли минимального уровня и могут иссякнуть к августу», — говорится в новости.

Примечательно, что ни одной ссылки на первоисточник в сообщении «Агро новостей» нет. Несмотря на то, что заголовок звучит громко — «Эксперты прогнозируют дефицит гречки» — мнения самих экспертов не приводятся.

Несмотря на это, очередную гречневую сенсацию уже успели перепечатать некоторые алтайские СМИ.

Гречиха. Михаил Хаустов

Надо сказать, что вбросы по поводу грядущего дефицита крупы в информационном пространстве появляются регулярно. Весной 2019 года на электронную почту altapress.ru приходили сообщения, в которых говорилось к якобы жутких проблемах у переработчиков сырья и производителей в Алтайском крае.

Наши письма с просьбой рассказать, откуда такие данные, остались без ответа.

Гречневые лихорадки прошлых лет В 2010 году в России был страшный ажиотаж вокруг гречневой крупы. Из-за сильнейшей засухи и неурожая в европейской части страны, переработчики начали массово скупать сырье на Алтае. Зерно на всех не хватало. Причем это касалось не только гречихи. Цены буквально на глазах росли на пшено, горох и овсянку. Уже притчей во языцех стали рассказы сельхозпроизводителей, которые зимой 2011 года продавали гречиху по баснословной цене в 50−60 тыс рублей за тонну.

Что говорят на алтайских предприятиях?

Гендиректор крупозавода «Целина» Вячеслав Жигульский назвал появившуюся в Сети информацию откровенным фейком. Особой активизации выпуска гречневой крупы в Алтайском крае сейчас не наблюдается. Напротив, предприятия проводят профилактические работы перед началом сезоне переработки нового урожая, приостанавливая производства.

На некоторых заводах этот период может занимать до месяца.

Геннадий Ильичев , технический директор компании «Алтайская крупа». Анна Зайкова

Геннадий Ильичев,

технический директор компании «Алтайская крупа»:

Свой завод мы действительно на некоторое время останавливали. Запускаться планируем в следующий понедельник. На остатках у нас еще имеется гречиха. Планируем ее переработать до появления зерна нового урожая.

Что же касается рынка сырья, то здесь действительно началось «ценовое шевеление».

По словам Вячеслава Жигульского, на прошлой неделе на Алтае начали проводить закупки зернотрейдеры, работающие с Китаем. Цена на гречиху моментально на это отреагировала, поднявшись с 9 до 12 тыс рублей за тонну. Хозяйства, еще имеющие в складах гречиху прошлого урожая, решили ее придержать до лучших времен.

Эксперт полагает, возможно, этот факт стал причиной появившейся информации, что гречихи не Алтае не осталось.

Что происходит в полях?

По данным минсельхоза Алтайского края, на 1 июля в регионе имелось порядка 200 тыс тонн гречихи. Этого вполне достаточно, чтобы местные предприятия могли работать без перебоев 2−3 месяца.

Относительно нового урожая в ведомстве прогнозов пока не дают. Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев отмечает: засуха гречиху почти не затронула. В степной кулундинской зоне, которая пострадала в этом году больше всего, она практически не выращивается.

Единственная проблема, которую констатируют сейчас аграрии, связана с высокой температурой в период цветения и опыления гречихи. Но насколько это скажется на итоговом сборе, говорить рано.

Уборка гречихи Олег Богданов

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Видовая урожайность пока не определяется. Гречиха находится еще в стадии созревания. Говорить о чем-то конкретном можно будет через 2−3 недели.

Уборка этой культуры на Алтае традиционно стартует в конце августа — начале сентября.