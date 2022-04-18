18 апреля
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Экономика

Эксперты рассказали, какие товары скоро могут подешеветь на российском рынке

Товары из Китая подешевеют в России в первую очередь, считает финансовый аналитик Виталий Калугин. Как пишет URA.RU, цены на некоторые товары в России стабилизируются уже в ближайшее время.

Бытовая техника, стиральная машина.
Бытовая техника, стиральная машина.
CC0

В последнюю неделю инфляция составляла 0,6%, в отличие от той недельной инфляции, которая полтора месяца назад была 2,2−2,3%, отмечает аналитик.

«Люди перестали покупать бытовую технику, электронику и автомобили, так как денег на это не хватает, они делают сбережения», — объяснил Калугин.

На волне паники производители чрезмерно подняли цены — на 30−35%. Однако люди стали экономить на бытовой технике, по таким ценам продукцию никто не покупает. Поэтому цены начали снижать, считает экономист.

В ближайшее время, по его словам, будут дешеветь товары, ввозимые из Китая. Например, компьютерная техника и смартфоны прямого китайского производства.

Другие же, наоборот, подорожают. В их число войдут сезонные товары, которые Россия вынуждена завозить из Турции и Египта во время отсутствия собственного урожая, добавил эксперт.

По мнению доцента кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича, стабилизация цен возможна только в течение трех лет.

«Стабилизацию цен не стоит ждать раньше, чем через три года. Такова длина регуляторного сценария. Сейчас в Америке сверхвысокая инфляция (по их меркам), Китай также озабочен темпами инфляции. Рост цен на товары за границей неизбежно приведет и к росту цен у нас. Это нормальное явление», заявил Кривелевич.

Ранее россияне раскрыли свои опасения насчет дефицита товаров.

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