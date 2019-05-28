Эксперты считают, что многим россиянам денег хватает лишь на еду и одежду

У 48% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата.

Приведенная статистика оценивает финансовое положение 48 тыс. домохозяйств за четвертый квартал 2018 года.

Эти данные немного лучше соответствующего периода 2017 года — тогда денег только на еду и одежду хватало у 49,8% семей, пишет РБК.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).

Значительные группы населения имеют минимальные потребительские возможности, живут от зарплаты до зарплаты, пишет bfm.ru.

Стратегия выживания и экономии крайне опасна, потому что не оставляет возможности для развития, вложений в образование, отдых и здоровье.

Ранее сообщалось, что две трети россиян не могут позволить себе новую одежду. И в Кремле не понимают, откуда у Росстата взялась информация о нехватке денег у россиян на обувь. Власти хотели бы разъяснений на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После чего Путину доложили о нехватке денег у россиян на обувь.