Эксперты заявили, что ЦБ запустил «печатный станок», чтобы спасти госдолг РФ

Рынок российского государственного долга, переживший недавно обвал, получил поддержку от Центробанка РФ. Крупные покупатели долговых бумаг правительства РФ появились на рынке еще 6 сентября. Начиная с 10 сентября, волна покупок прокатилась по большинству выпусков — цены подскочили в среднем на 2%, а доходность долгосрочных бумаг снова упала ниже 9%, пишет Finanz .

Спрос пришел неожиданно — в отсутствии каких-либо значимых новостей, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Объем сделок резко вырос — торговый оборот в 9- и 10-летних облигациях федерального займа (ОФЗ) 26207 и ОФЗ 26212 подскочил в 3−7 раза.

Таинственные покупатели

Загадочными покупателями стали российские банки, средства которым напрямую предоставил ЦБ: с начала сентября регулятор провел эмиссию 405 млрд рублей, которые поступили в банковскую систему в виде кредитов под залог бумаг.

Главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов считает, что покупали именно российские игроки, предварительно снабженные деньгами регулятора. На его взгляд, если бы пришли нерезиденты, был бы виден приток капитала, долларов и спрос на рубли. Но на деле разброс между обычным рублевым и кросс-валютными операциями увеличивается каждую неделю, что говорит, наоборот, о спросе на доллары, отмечает Веселов.

Выкупили пенсионные фонды

«Печатный станок» Центробанка используется для спасения тонущего рынка госдолга РФ второй раз с начала апреля. Так, провал II квартала, когда нерезиденты распродали бумаги на 350 млрд рублей, был выкуплен с помощью пенсионных фондов, указывали ранее аналитики Райффайзенбанка.

Речь идет об НПФ группы «Открытие», которые получили от ЦБ 282 млрд рублей в процессе санации банка. Еще 1,5 трлн рублей регулятор влил в банки, спасенные за счет Фонда консолидации банковского сектора, которые также могли подключиться к покупкам.

Кредитование правительства

Собственных свободных ресурсов, которые могли бы пойти на кредитование правительства, у большинства участников банковской системы практически нет, — на ожиданиях санкций из крупных банков идет отток корпоративных депозитов, а сентябрьские вливания ЦБ, по всей видимости, призваны компенсировать этот процесс, отмечает Райффайзенбанк, пишет «Росбалт».

Нехватку валюты на рынке частично помог ликвидировать Минфин, заливший в банковскую систему еще $500 млн на депозиты. Общая сумма долларовой поддержки банков за счет бюджета выросла до $1 млрд.