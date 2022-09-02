Эмбарго для кондитеров. В России могут запретить импорт сырья для сладостей из ЕС

В качестве контрсанкций Минсельхоз прорабатывает вероятность полного запрета импорта растительных жиров из ЕС, которые используют в производстве кондитерских изделий, сообщает « Коммерсантъ ».

Существенные проблемы могут возникнуть у крупных производителей — Ferrero и «Объединенных кондитеров», выпускающих шоколад «Вдохновение» и «Аленка».

До 6,2% годового производства могут оказаться под угрозой.

По словам исполнительного директора АСКОНД Вячеслава Лашманкина, сырье нового производства должно быть идентично старому для сохранения вкуса продукции.

Иначе, говорит он, компаниям не избежать смены технологической цепочки.

Как заявили в министерстве, решений по поводу запрета пока нет, но уже активно обсуждают вопрос о замене импортного сырья на локальное.

На такие перемены уйдет не менее 3 лет.