Эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз вступило в силу 5 декабря, сообщает ТАСС.

ЕС официально прекратил импортировать нефть из России по морю.

Евросоюз, Австралия и страны G7 перестали перевозить и страховать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель.

Однако некоторые страны продолжат приобретать нефть в РФ. Болгария может покупать ее до 2024 года, а Хорватия — до конца 2023-го.

Ряд европейских стран по-прежнему будет импортировать российскую нефть по трубопроводам. Речь идет о государствах, у которых нет альтернатив из-за географического положения.

Отмечается, что эмбарго вводят на морские поставки нефтепродуктов с 5 февраля.

Между тем Россия нарастила добычу нефти на 1% перед введением эмбарго. Что такое потолок цен на нефть и как он будет работать — в материале altapress.ru.