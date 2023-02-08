Еще одно сельхозпредприятие Алтайского края включилось в реализацию нацпроекта «Производительность труда»

3 февраля на предприятии состоялось стартовое совещание участников рабочей группы и сотрудников сельхозпредприятия. Также в мероприятии приняли участие генеральный директор, представитель Министерства экономического развития Алтайского края и эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В настоящее ООО «Чарышское» завершило «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Заместитель начальника управления, начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев в своем выступлении представил национальный проект «Производительность труда» и меры поддержки предприятий участников.

Руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер в свою очередь рассказал о методиках проекта, отметил важность командной работы, а также обозначил важность степени вовлеченности в проект руководителя предприятия.

Лучшие практики предприятий-участников нацпроекта в Алтайском крае представила руководитель проектов РЦК Елена Моргуль. Она также рассказала о порядке и особенностях внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Руководитель предприятия Марлен Макртчян на общем собрании коллектива рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед компанией в рамках реализации нацпроекта, а также отметил значимость предстоящих результатов проекта для каждого сотрудника и принятой мотивации за результативность по итогам трех и шести месяцев.

В ближайшие три месяца на предприятии предстоит активная работа по диагностике пилотного потока и разработке мероприятий для достижения целевого состояния. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают внедрение найденных решений, а также тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.