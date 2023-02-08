8 февраля
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Экономика

Еще одно сельхозпредприятие Алтайского края включилось в реализацию нацпроекта «Производительность труда»

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Чарышское» стало еще одним участником национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае.

Стартовое совещание участников рабочей группы и сотрудников сельхозпредприятия ООО "Чарышское".
Стартовое совещание участников рабочей группы и сотрудников сельхозпредприятия ООО "Чарышское".
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

3 февраля на предприятии состоялось стартовое совещание участников рабочей группы и сотрудников сельхозпредприятия. Также в мероприятии приняли участие генеральный директор, представитель Министерства экономического развития Алтайского края и эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В настоящее ООО «Чарышское» завершило «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Заместитель начальника управления, начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев в своем выступлении представил национальный проект «Производительность труда» и меры поддержки предприятий участников.

Руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер в свою очередь рассказал о методиках проекта, отметил важность командной работы, а также обозначил важность степени вовлеченности в проект руководителя предприятия.

Лучшие практики предприятий-участников нацпроекта в Алтайском крае представила руководитель проектов РЦК Елена Моргуль. Она также рассказала о порядке и особенностях внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Руководитель предприятия Марлен Макртчян на общем собрании коллектива рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед компанией в рамках реализации нацпроекта, а также отметил значимость предстоящих результатов проекта для каждого сотрудника и принятой мотивации за результативность по итогам трех и шести месяцев.

В ближайшие три месяца на предприятии предстоит активная работа по диагностике пилотного потока и разработке мероприятий для достижения целевого состояния. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают внедрение найденных решений, а также тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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