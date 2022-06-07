«Филиал социализма». Как село Малахово за шесть лет стало образцовым хозяйством Алтайского края и куда «двинет» дальше

Село Малахово Косихинского района многие знают «на вкус». Сегодня здесь производят мясо, молоко, растительное масло, а теперь еще и сыр. И все это — благодаря предприятиям агропромышленного комплекса «Союз». АПК зашел сюда в качестве инвестора в 2016 году, и с тех пор село преображается на глазах. Сегодня это — красивое место с обновленной школой, новой церковью и большим хозяйством . 21 апреля здесь побывали депутаты алтайского Заксобрания в рамках проведения Дня АКЗС. Глава ГК «Союз» Владимир Отмашкин и его коллеги рассказали и показали гостям, как на Алтае развивается одно из крупнейших агрохозяйств.

Главное — накормить людей

Сельскохозяйственное направление ГК «Союз» развивает с 2009 года. Все началось с 300 га пшеничного поля (семеноводческое хозяйство «Русь») и 60 коров. Сегодня растениеводческое направление — это в том числе и разведение элитных сортов зерновых и зернобобовых культур, которые используются не только в Алтайском крае, но и за его пределами. В год производится до 300 тонн семян.

«В этом году, несмотря на сложную обстановку, мы намерены расширяться. Будем продолжать строительство завода европейского уровня по производству высококачественных семян мощностью 10 тонн в час», — рассказал руководитель семеноводческого хозяйства «Русь» Александр Быстров.

Элитные сорта зерновых и зернобобовых культур. Анна Зайкова Элитные сорта зерновых культур. Анна Зайкова Элитные сорта зерновых культур. Анна Зайкова Элитные сорта зерновых культур. Анна Зайкова Элитные сорта зерновых и зернобобовых культур. Анна Зайкова

Животноводческий комплекс развивается не менее стремительно. Сегодня АПК производит под собственным брендом «Алтайское особое» не только подсолнечное масло, но и молоко, кефир, мясную продукцию: колбасы, сосиски и т. д.

«Накормить людей натуральной и качественной продукцией — для меня вопрос принципиальный. То, что в последнее время творится на рынках, меня, если честно, не очень устраивает. Прежде всего, из-за качества. Мы же движемся в направлении обеспечения людей натуральными и экологичными продуктами. И мне кажется, что мы успешно решаем эту задачу «, — объяснил свое желание глава «Союза» Владимир Отмашкин.

Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова

Производство — в рост

Глава группы компаний не раз говорил, что для него сельское хозяйство — еще и своеобразная отдушина: он питает слабость к работе на земле, поэтому с некоторых пор полностью посвятил себя развитию АПК.

Депутаты АКЗС убедились — труды не проходят даром. Сейчас в АПК «Союз» работают несколько цехов по переработке собственной продукции, животноводческий комплекс на 100 голов и перспективные направления растениеводства. К концу года будет запущен еще один коровник на 300 голов. Вырастут и посевные площади.

«То, что из себя представляет АПК «Союз» сегодня — это только первый этап направления по обеспечению людей качественными продуктами. АПК производит разноплановую продукцию, показатели которой разительно отличается. Но мы не перестаем постоянно работать над тем, чтобы наши мясо, молоко и другая продукция были самого высокого качества», — заметил Отмашкин.

Он добавил, что предприятие выходит на новый этап — вторую очередь животноводческого комплекса и линий по производству молока.

Село Малахово Косихинского района. Анна Зайкова

«Алтайское особое» масло

Гендиректор АПК «Союз» отметил, что в Малахове компания работает шесть лет. Важным направлением до сих пор остается растениеводство. На участке свыше 10 га аграрии выращивают гречиху, сою, лен, рапс, пшеницу, овес, кормовые культуры и подсолнечник.

Из последнего «Союз» изготавливает высококачественное растительное масло. Цех по его производству депутаты АКЗС посетили в первую очередь.

Здесь гендиректор АПК «Союз» Евгений Эйзенкрейн рассказал, что в этом году предприятие расширит посевные площади подсолнечника до 3 тыс. га. Увеличатся и объемы переработки, а, значит, в магазинах будет больше масла под брендом «Алтайское особое».

Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова Продукция АПК под брендом «Алтайское особое». Анна Зайкова

Подсолнечное масло производят на чешском оборудовании. Несмотря на санкции, проблем с его эксплуатацией нет. Необходимые комплектующие уже начали производить на другом предприятии ГК «Союз» — заводе «Геомаш». С конвейеров предприятия сходит и разнообразная сельскохозяйственная техника для АПК. На протяжении всего сельскохозяйственного года она «трудится» на полях Малахова и Верх-Жилина.

Отмашкин в ходе встречи подчеркнул: созданный в группе компаний конгломерат позволяет оперативно решать все возникающие вопросы.

Напомним, ГК «Союз» сегодня развивает несколько направлений — строительство, сельское хозяйство и машиностроение. По словам главы, совокупность сфер охваченных группой компаний, является главным преимуществом большого предприятия.

Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова

«Технологии не помогут , если не будет людей»

После этого гостей ведут в животноводческий комплекс с дойным стадом на 60 голов. Здесь депутатов встретили улыбающиеся доярки и ухоженные коровы симментальской породы с кудрявыми челками.

В коровнике чисто и пахнет сеном. Пока депутаты осматриваются, сотрудницы продолжают работу — нужно обязательно вычесать коров, чтобы ни одна не осталась без внимания. Продуктивность каждого животного в среднем составляет 24 литра молока в сутки. Кстати, животных женщины знают поименно.

«Они же абсолютно разные! Вы сами посмотрите на их «лица». Вот это — Зорька, а это — Милка, Победа, Клава, Вика», — знакомит гостей с коровами бригадир Екатерина.

Животноводческий комплекс. Анна Зайкова

Женщина приехала в Малахово из Благовещенского района. Здесь она получила не только работу с достойной зарплатой, но и прекрасный дом. И это тоже принципиальный подход Владимира Отмашкина. Руководитель АПК уверен: главное — люди. Заботясь о своих сотрудниках, «Союз» обеспечивает каждого приезжего специалиста жильем и комфортными условиями труда.

«Никакие технологии не помогут, если не будет людей», — подчеркнул глава компании.

Гости побывали и на молочном производстве. В цехе производят пастеризованное молоко, кефир, а недавно запустили линию по изготовлению адыгейского сыра. В планах — запустить производство твердых сортов пищевого продукта.

Цеху всего два месяца, но он уже поставляет продукцию в 12 «точек», две из которых — фирменные магазины «Союза».

Молочное производство. Анна Зайкова

«Мы развиваем инфраструктуру»

Владимир Отмашкин шутит: в Малахове удалось создать «филиал социализма в Алтайском крае». Жители сами подтверждают эти слова.

Так, за шесть лет работы АПК была отремонтирована местная школа, где учится 81 ребенок. Рядом построили современные детскую и спортивную площадку. А на второй этаж школы «поселили» огромный глобус, который легко крутится от легкого движения рукой.

«Мы развиваем инфраструктуру сел, в которых работаем, ведь это — тоже лицо нашего предприятия», — объясняет Эйзенкрейн.

Неподалеку от школы была заново выстроена церковь, проект которой разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Глава сельсовета Галина Мерзликина рассказала, что церковь сожгли в 1931 году. С тех пор «свято место» пустовало, пока его восстановлением не занялся Владимир Отмашкин.

Храм в селе Малахово Косихинского района. Анна Зайкова

Жители Малахова также активно подключаются к развитию своего села — как и «Союз» строят новые дома и облагораживают территорию. Сегодня в селе живут 800 человек, 120 из которых работают в АПК «Союз».

В заключение скажем: депутаты АКЗС уезжали из Малахова, улыбаясь. Образцовое хозяйство показало, что есть в Алтайском крае и точки роста, а не только напряженности.

Расти есть куда. В планах Владимира Отмашкина — увеличить объемы производства и «пополнить полки алтайских и российских магазинов качественными продуктами».