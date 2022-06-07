«Филиал социализма». Как село Малахово за шесть лет стало образцовым хозяйством Алтайского края и куда «двинет» дальше

Главное — накормить людей
Сельскохозяйственное направление ГК «Союз» развивает с 2009 года. Все началось с 300 га пшеничного поля (семеноводческое хозяйство «Русь») и 60 коров. Сегодня растениеводческое направление — это в том числе и разведение элитных сортов зерновых и зернобобовых культур, которые используются не только в Алтайском крае, но и за его пределами. В год производится до 300 тонн семян.
«В этом году, несмотря на сложную обстановку, мы намерены расширяться. Будем продолжать строительство завода европейского уровня по производству высококачественных семян мощностью 10 тонн в час», — рассказал руководитель семеноводческого хозяйства «Русь» Александр Быстров.
Животноводческий комплекс развивается не менее стремительно. Сегодня АПК производит под собственным брендом «Алтайское особое» не только подсолнечное масло, но и молоко, кефир, мясную продукцию: колбасы, сосиски и т. д.
«Накормить людей натуральной и качественной продукцией — для меня вопрос принципиальный. То, что в последнее время творится на рынках, меня, если честно, не очень устраивает. Прежде всего, из-за качества. Мы же движемся в направлении обеспечения людей натуральными и экологичными продуктами. И мне кажется, что мы успешно решаем эту задачу «, — объяснил свое желание глава «Союза» Владимир Отмашкин.
Производство — в рост
Глава группы компаний не раз говорил, что для него сельское хозяйство — еще и своеобразная отдушина: он питает слабость к работе на земле, поэтому с некоторых пор полностью посвятил себя развитию АПК.
Депутаты АКЗС убедились — труды не проходят даром. Сейчас в АПК «Союз» работают несколько цехов по переработке собственной продукции, животноводческий комплекс на 100 голов и перспективные направления растениеводства. К концу года будет запущен еще один коровник на 300 голов. Вырастут и посевные площади.
«То, что из себя представляет АПК «Союз» сегодня — это только первый этап направления по обеспечению людей качественными продуктами. АПК производит разноплановую продукцию, показатели которой разительно отличается. Но мы не перестаем постоянно работать над тем, чтобы наши мясо, молоко и другая продукция были самого высокого качества», — заметил Отмашкин.
Он добавил, что предприятие выходит на новый этап — вторую очередь животноводческого комплекса и линий по производству молока.
«Алтайское особое» масло
Гендиректор АПК «Союз» отметил, что в Малахове компания работает шесть лет. Важным направлением до сих пор остается растениеводство. На участке свыше 10 га аграрии выращивают гречиху, сою, лен, рапс, пшеницу, овес, кормовые культуры и подсолнечник.
Из последнего «Союз» изготавливает высококачественное растительное масло. Цех по его производству депутаты АКЗС посетили в первую очередь.
Здесь гендиректор АПК «Союз» Евгений Эйзенкрейн рассказал, что в этом году предприятие расширит посевные площади подсолнечника до 3 тыс. га. Увеличатся и объемы переработки, а, значит, в магазинах будет больше масла под брендом «Алтайское особое».
Подсолнечное масло производят на чешском оборудовании. Несмотря на санкции, проблем с его эксплуатацией нет. Необходимые комплектующие уже начали производить на другом предприятии ГК «Союз» — заводе «Геомаш». С конвейеров предприятия сходит и разнообразная сельскохозяйственная техника для АПК. На протяжении всего сельскохозяйственного года она «трудится» на полях Малахова и Верх-Жилина.
Отмашкин в ходе встречи подчеркнул: созданный в группе компаний конгломерат позволяет оперативно решать все возникающие вопросы.
Напомним, ГК «Союз» сегодня развивает несколько направлений — строительство, сельское хозяйство и машиностроение. По словам главы, совокупность сфер охваченных группой компаний, является главным преимуществом большого предприятия.
«Технологии не помогут, если не будет людей»
После этого гостей ведут в животноводческий комплекс с дойным стадом на 60 голов. Здесь депутатов встретили улыбающиеся доярки и ухоженные коровы симментальской породы с кудрявыми челками.
В коровнике чисто и пахнет сеном. Пока депутаты осматриваются, сотрудницы продолжают работу — нужно обязательно вычесать коров, чтобы ни одна не осталась без внимания. Продуктивность каждого животного в среднем составляет 24 литра молока в сутки. Кстати, животных женщины знают поименно.
«Они же абсолютно разные! Вы сами посмотрите на их «лица». Вот это — Зорька, а это — Милка, Победа, Клава, Вика», — знакомит гостей с коровами бригадир Екатерина.
Женщина приехала в Малахово из Благовещенского района. Здесь она получила не только работу с достойной зарплатой, но и прекрасный дом. И это тоже принципиальный подход Владимира Отмашкина. Руководитель АПК уверен: главное — люди. Заботясь о своих сотрудниках, «Союз» обеспечивает каждого приезжего специалиста жильем и комфортными условиями труда.
«Никакие технологии не помогут, если не будет людей», — подчеркнул глава компании.
Гости побывали и на молочном производстве. В цехе производят пастеризованное молоко, кефир, а недавно запустили линию по изготовлению адыгейского сыра. В планах — запустить производство твердых сортов пищевого продукта.
Цеху всего два месяца, но он уже поставляет продукцию в 12 «точек», две из которых — фирменные магазины «Союза».
«Мы развиваем инфраструктуру»
Владимир Отмашкин шутит: в Малахове удалось создать «филиал социализма в Алтайском крае». Жители сами подтверждают эти слова.
Так, за шесть лет работы АПК была отремонтирована местная школа, где учится 81 ребенок. Рядом построили современные детскую и спортивную площадку. А на второй этаж школы «поселили» огромный глобус, который легко крутится от легкого движения рукой.
«Мы развиваем инфраструктуру сел, в которых работаем, ведь это — тоже лицо нашего предприятия», — объясняет Эйзенкрейн.
Неподалеку от школы была заново выстроена церковь, проект которой разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Глава сельсовета Галина Мерзликина рассказала, что церковь сожгли в 1931 году. С тех пор «свято место» пустовало, пока его восстановлением не занялся Владимир Отмашкин.
Жители Малахова также активно подключаются к развитию своего села — как и «Союз» строят новые дома и облагораживают территорию. Сегодня в селе живут 800 человек, 120 из которых работают в АПК «Союз».
В заключение скажем: депутаты АКЗС уезжали из Малахова, улыбаясь. Образцовое хозяйство показало, что есть в Алтайском крае и точки роста, а не только напряженности.
Расти есть куда. В планах Владимира Отмашкина — увеличить объемы производства и «пополнить полки алтайских и российских магазинов качественными продуктами».