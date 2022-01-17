Финансист спрогнозировал снижение курса доллара до 72 рублей

У рубля есть факторы, которые позволят ему укрепиться в 2022 году, рассказал агентству « Прайм » директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

На прошлой неделе курс рубля колебался около отметки 77 рублей за доллар и 88 — за евро, однако доллар не потерял свою стабильность, уверен финансист.

Он считает, что доля доллара в мировой торговле снижается, но это не влияет на курс, а затрагивает лишь распространенность данной валюты.

Ослабить американскую валюту может ускорение инфляции более чем в два раза.

«Этот исход маловероятен, но подобные события в истории уже были. Также важен макроэкономический фактор, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это пагубно скажется на долларе», — отметил Брагин.

В 2022 году курс доллара к рублю будет составлять около 72 рублей, спрогнозировал аналитик.

Ранее эксперты прогнозировали: в начале 2022 года следует ожидать курс в 75 рублей за доллар и 85−86 рублей за евро.