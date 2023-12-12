Фирму, управляющую частным детсадом и школой, обязали вернуть субсидию в бюджет

Барнаульская фирма «Столица мира» пытается оспорить решение суда, согласно которому она должна вернуть в бюджет 900 тыс. рублей. Иск подало управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры из-за того, что фирма не выполнила условия предоставления гранта. В целом же ведомство подало в 2023 году около десятка исков к получателям грантов и субсидий. И большинству ответчиков-предпринимателей таки придется вернуть деньги.

Грант предпринимателю

О том, что «Столица мира» управляет частными детсадом и школой, еще в 2022 году рассказала журналисту «Алтайской правды» Елена Виноградова, собственник и директор «Столицы мира».

Начать бизнес ей помог супруг – он купил помещение для детсада. Ребятишек в нем воспитывали по методике Монтессори - результат всем понравился, и семья решила расширить дело. Купили участок в поселке Фирсово и построили на нем три купольных корпуса для занятий с детьми.

В конце 2021 года «Столица мира» получила от управления по предпринимательству грант на 500 тыс. рублей. А в ноябре 2022 года, согласно информации арбитража, – еще один, но уже на 2 млн рублей. Со вторым грантом и вышла проблема.

Частная школа в Фирсово. 2GIS

Деньги были выделены по разделу «ремесленное мастерство» - на приобретение оборудования, спецтехники, транспортных средств и инструментов для производства ремесленных изделий.

И вот в дальнейшем выяснилось, что фирма не купила на средства гранта предусмотренное бизнес-проектом оборудование: инвентарь и мебель. И, стало быть, не выполнила условия его получения.

Суд со «Столицей мира»

Собственно, больше половины гранта - 1,1 млн рублей - фирма вернула добровольно, после того, как управление предъявило претензию. Чтобы взять с нее остальное (900 тыс. рублей), ведомство подало на «Столицу мира» в суд.

12 октября судья вынес решение - деньги надо вернуть. Правда, в силу решение суда не вступило. На заседание суда представитель фирмы не явился, отзыв на иск не представил. Но затем все же подал апелляционную жалобу.

Для "Столицы мира" 900 тыс. рублей - сумма чувствительная: в 2022 году, согласно данным РБК.Компании, ее выручка составила 2,2 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

От 500 тысяч и выше

«Столица мира» - одна из примерно десятка фирм, с которых в 2023 году управление по развитию предпринимательства требовало или продолжает требовать вернуть бюджетные гранты и субсидии.

Претензии ведомства всегда основаны на невыполнении условий, о которых стороны договорились при выделении господдержки. Суммы требуют разные. К примеру, предприниматель из Бийска Андрей Попов, не подтвердивший целевое использование гранта, должен вернуть 500 тыс. рублей. Как и "Инвест-Холдинг" из Рубцовска.

Характерно, что и Попов, и "Инвест-Холдинг" суд проигнорировали. Среди других ответчиков - разработчик программного обеспечения "Ксенай гейм студио" из Барнаула. Иск к нему тоже "весит" 500 тыс. рублей.

А с сельхозпредприятия «Солнышко» из Калманского района управление взыскало 881 867 рублей 45 копеек - именно такая сумма ему поступила в качестве субсидии. У аграрной компании барнаульский учредитель - фирма "Фармгрупп", производитель травяных чаев и БАДов.

Пастух. Овцы. СС0

Не хватило одного

На какие цели сельхозпредприятие просило субсидию, в судебном решении не указано. Ясно, что при получении гранта оно обязалась сохранить или увеличить среднюю зарплату за 2022 год и сохранить или увеличить численность персонала. Но условия не выполнило.

Представитель ведомства заявил, что зарплата должна была составить не меньше 49 599 рублей. А по факту составила 47 605 рублей. Среднесписочная численность оказалась 33 человека вместо минимум 34, как в проекте.

На суде представитель агробизнеса объяснил: снижение численности в конце 2022 года вызвано мобилизацией двух работников. Он отметил, что мобилизованные работники включаются в списочную численность. Но не включаются в среднесписочную численность.

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Суд, впрочем, счел этот довод несостоятельным, и вот почему. Мобилизации ведь прошла в сентябре и октябре 2022 года. А соглашение с грантодателем заключено в декабре 2022-го.

Так что всю субсидию сельхозпредприятию надлежит вернуть. Решение вынесено 2 августа, менеджмент не стал его обжаловать.