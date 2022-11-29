Гигант сибирского ритейла купил маленький участок в Сростках

Торговая компания «Мария-Ра» признана победителем торгов по продаже права аренды небольшого участка в селе Сростки Бийского района. Ранее участок находился под контролем «Изумрудной страны», а право его аренды принадлежало «Бийскому элеватору», признанному банкротом. При этом продается объект не первый раз — еще летом его купил предприниматель из Новосибирска. А в октябре его повторно выставили на торги.

Первый покупатель — зернопереработчик

Основное имущество «Бийского элеватора», которое контролировали Ольга и Александр Антипины из «Изумрудной страны», продали еще год назад фирме «Сноп», близкой к «Новосибирской продовольственной корпорации».

Право аренды участка в Сростках тоже было активом «Бийского элеватора». Участок этот площадью 758 кв. метров расположен в туристической торговой зоне села — прямо у Чуйского тракта (ул. Чуйская, 7в), и занимает большую часть территории перед зданием «Марии-Ра» (Чуйская, 7б).

Аукцион № 1 по продаже актива (права аренды) прошел еще летом. Его победителем стал новосибирский предприниматель Денис Тепляков (один из топ-менеджеров «Новосибирской продовольственной корпорации»): он предложил за него почти 6 млн рублей.

С Тепляковым даже заключили договор купли-продажи, о чем конкурсный управляющий «Бийского элеватора» Сергей Рохин сообщил в едином федреестре сведений о банкротстве.

На торговой площади в селе Сростки Бийского района. altapress.ru

Повторные торги

Однако в октябре Рохин вновь выставил этот же участок в Сростках на продажу. В аукционе № 2 участвовали девять лиц, но торговались они вяло.

В итоге победителем торгов стала компания «Мария-Ра» — после того, как предложила сумму 1,09 млн рублей (при стартовой цене 683 тыс. рублей). Информация об итогах аукциона опубликована в едином федреестре.

Сергей Рохин не объясняет причины проведения повторных торгов и не сообщает о расторжении договора купли-продажи с Денисом Тепляковым. Возможно, договор не был исполнен и право аренды нового собственника так и не было зарегистрировано.

Проданный участок — обозначен зеленым. Отчет об оценке имущества «Бийского элеватора». Скан.

Продолжает расширяться

Что касается компании «Мария-Ра», то она в этом году продолжала расширять сеть магазинов. Если на 1 февраля в нее входило 1248 магазинов, то на 1 ноября — 1265.

Из других приобретений компании 2022 года — бывшее «холидеевское» нежилое помещение в ЗАТО Северск Томской области (971 кв. метров, цена — 10 млн рублей вместе с торговым оборудованием), а также магазин в Новосибирске на ул. Немировича-Данченко, 40 (159 млн, площадь 1 219 кв. метра). В Новосибирске торговая сеть уже открыла собственный магазин.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Кроме того, в январе «Мария-Ра» приобрела за 32,8 млн рублей помещение с участком в Барнауле на ул. Малахова, 126а. Издание «Толк» рассказало, что на этом участке семья бизнесменов Ракшиных, владеющих торговой сетью, планирует построить многоквартирный дом, его проект разрабатывается.

Ранее altapress.ru писал о том, что компания семьи Ракшиных «Локомотив» будет строить в районе площади Сахарова в Барнауле высотку в модернистском стиле.