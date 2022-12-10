Глава Госдумы пообещал дать Алтайскому краю денег

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Алтайский край низкообеспеченным регионом и пообещал до 2024 года выделять ему дополнительные средства. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Володин также собирается поддержать Республику Алтай, Адыгею, Калмыкию, Карелию, Марий Эл, Тыву, Чувашию, Курганскую и Псковскую области.

По словам политика, в России за последние несколько лет количество самодостаточных регионов выросло с 16 до 28, и правильно было бы сохранить эту тенденцию, дав денег бедным субъектам.

«Принято решение — совместное с правительством: на протяжении ближайших лет, до 2024 года, эти регионы будут получать дополнительные средства по 1 млрд для реализации индивидуальных программ развития» — отметил спикер Госдумы на заседании Совета законодателей.

Ранее спикер Госдумы назвал пророческими слова Путина о деньгах.