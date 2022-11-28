Суррогатное материнство для иностранцев могут запретить в России

По словам Володина, за последние несколько лет из России в другие страны вывезли 45 тыс. младенцев от суррогатных матерей.
«Торговля детьми недопустима <…> Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро», — сказал он.
Дети могут попадать в тяжелые ситуации и становиться жертвами преступлений, добавил спикер Госдумы.
Володин отметил, что нужно сделать все для защиты детей, запретив иностранцам пользоваться суррогатным материнством.
Ранее Ольга Бузова нашла идеального отца для своих детей в Голливуде.