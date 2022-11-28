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Здоровье

Суррогатное материнство для иностранцев могут запретить в России

Суррогатное материнство для иностранцев могут запретить в декабре, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/

По словам Володина, за последние несколько лет из России в другие страны вывезли 45 тыс. младенцев от суррогатных матерей.

«Торговля детьми недопустима <…> Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро», — сказал он.

Дети могут попадать в тяжелые ситуации и становиться жертвами преступлений, добавил спикер Госдумы.

Володин отметил, что нужно сделать все для защиты детей, запретив иностранцам пользоваться суррогатным материнством.

Ранее Ольга Бузова нашла идеального отца для своих детей в Голливуде.

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