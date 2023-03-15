15 марта
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Экономика

Гонка за новое лидерство. Эксперт на Алтае рассказал о кризисе и мировых финансовых потоках

Для России в современной меняющейся картине мира открываются большие окна возможностей, считает Андрей Безруков, член Совета по внешней и оборонной политике РФ (Москва). О большой политике, которая очень сильно влияет на экономику, он рассказал на XVI Зимней зерновой конференции, которая прошла в Белокурихе.

Российский флаг.
Российский флаг.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Тот момент, который мы переживаем, — это конец технологического цикла. Начнется, скорее всего, резкое формирование новых рынков, — говорит эксперт. — Последний раз мир переходил такой кризисный период 100 лет назад. Мы ломаем старую систему, строим новую. Реально ломаем: и социальную систему, и политическую. Идет волна денеоколонизации. Мы видим сейчас начало гонки за новое лидерство».

По словам Безрукова, переход будет долгим — минимум лет 20. Тренды, которые будет влиять на Россию до 2040 года, таковы:

  • создание децентрализованной финансовой системы;
  • девестернизация и регионализация институтов;
  • ускорение научно-технологического развития в прорывных областях;
  • усиление торговых и финансовых потоков Юг (Китай, Индия);
  • падение влияние Запада, укрепление новых игроков;
  • обострение борьбы за лидерство, региональные конфликты.

На Западе конфликтуют глобалисты и реальный бизнес. Для России важным фактором является то, что формируются техно-экономические блоки. Блок — это крупный кусок рынка, куда можно не пускать конкурентов, он живет по своим принципам.

«Наша задача — сформировать свой блок, — говорит Безруков. — Все это делается на фоне углубляющихся экологического и миграционного кризисов. Это будет период выживания. Россия в это время может стать связующим звеном. У нас уникальная позиция, чтобы связывать Евразию. Нам нужно с Индией, Ираном, с тем же Китаем строить инфраструктуру на Юге».

Наталья Иванова.

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