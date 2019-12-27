Город потеряет лицо: почему принятые в Барнауле правила застройки понравились не всем

Барнаульские депутаты приняли новые «Правила землепользования и застройки» — важнейший документ, определяющий развитие краевого центра. Он, видимо, не идеальный, и в ходе его обсуждения на заседании гордумы 25 декабря к нему были высказаны замечания. Самым резкое из них исходило от эсеров: «Барнаул потеряет свое историческое лицо», — заявила справоросс Оксана Молодых.

Правила для городских зон

«Правила землепользования и застройки» в Барнауле существовали и раньше. Но власти не раз объясняли: они устарели и препятствуют развитию. В августе депутаты утвердили новый генплан — территориальное зонирование из предыдущих правил стало ему противоречить.

Более 30 статей новых правил касаются конкретных функциональных зон города: жилой, общественно-деловой, исторического центра, городских лесов и т.п.

Документ, в частности, оговаривает, где и какие там разрешено строить объекты, какова их этажность и предельная высота, каков процент застройки участков, вместимость автостоянок, мощность котельных и много еще чего.

Туркластер Барнаула. Анна Зайкова

Исторический центр

К примеру, в зоне исторического центра этажность многоквартирной жилой застройки ограничена четырьмя этажами. Индивидуального жилья — тремя. Предельная высота индивидуальной жилищной застройки — 9 метров, многоквартирной — 12.

Площадь объектов торговли не должна превышать 4 тыс. кв. метров, объектов дорожного отдыха — не более 500 кв. метров. Вместимость наземных и полуподземных гаражей — максимум 500 машино-мест.

При этом для многоквартирной жилой застройки прописана норма: на 70 кв. метров общей площади жилья должно быть одно машино-место. А балконы, эркеры и козырьки не могут «заступать» за красную линию более чем на 1,5 метра.

Дмитрий Аристов , председатель комитета по строительству , архитектуре и развитию города Барнаула. barnaul.org

Ранее портал ПолитСиб.ру сообщал, что в исторический центр войдут лишь микрорайоны, ограниченные улицами Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектами Ленина и Красноармейским.

164 предложения

Этот масштабный (86 статей) документ долго обсуждали все, кто в нем заинтересован. Документ называли сырым, в него вносили поправки. На городском сайте в разделе «Общественные обсуждения» он провисел месяц.

«Поступило 56 обращений, содержащих 164 предложения и замечания», — рассказал Дмитрий Аристов, председатель городского комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Часть поправок было учтено, часть отклонено, объяснил чиновник. Депутаты приняли документ почти единогласно. Но, судя по некоторой дискуссии в БГД, вопросы все же остались.

Заседание Барнаульской городской Думы 25 декабря 2019 года. БГД.

Сельхозников поставили в рамки

Елена Хрусталева из фракции КПРФ, удивилась, что зонах смешанной и общественно-деловой застройки СОД-1 и СОД-2, на которых предусмотрено жилищное строительство, не указаны требование к минимальному количеству машино-мест для личного автотранспорта. А в зонах жилой застройки такое требование установлено.

Дмитрий Аристов ответил, что проект «Правил землепользования и застройки» соответствует нормативам градостроительного проектирования Алтайского края. Но «мы готовы рассмотреть этот вопрос на рабочей группе», сказал он.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

Юрий Ряполов из «Единой России» поинтересовался, чем вызваны ограничения на процент застройки в производственной зоне сельхозпредприятий: не более 30%.

«На территории Барнаула очень мало сельхозпредприятий, и сейчас их сильно поджимают. Возьмите „Учхоз Пригородное“, их уже обложили капитально, часть территории забрали под дорогу забрали и индивидуальное жилищное строительство. И сейчас захотят они поставить комбикормовый цех на территории — это будет невозможно», — сказал Ряполов.

Аристов в ответ сказал, что таково требование земельного законодательства. И он такое ограничение считает обоснованным «с учетом практики в других регионах и нормативов градостроительного проектирования», — объяснил чиновник.

Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле altapress.ru

Сохраните в медкластере лес

Так или иначе, все фракции в гордуме поддержали принятие новых правил — кроме «Справедливой России».

Еще в августе, при принятии генплана, руководитель Оксана Молодых говорила: избиратели поручили справороссам «спасти лес в виде леса», однако несколько десятков гектаров бора генплан, по сути, разрешил пустить под застройку.

И вот 25 декабря она сказала, что новый документ дублирует решения генплана, касающиеся возможности застройки той части медицинского кластера, которая занята полноценным лесом.

Оксана Молодых. Altapress.ru

«Барнаул потеряет лицо»

Депутат-справоросс считает, что в «Правилах землепользования и застройки» так и не решены проблемы барнаульцев, чье жилье оказалось на территории парков, водоохранных и санитарных зоны.

Кроме того, она полагает: нужно ограничить этажность на территории, расположенной в границах ул. Никитина-проспекта Социалистический-улица Пролетарская-проспект Красноармейский. Надо — не более четырех. А там, по новым правилам, можно возводить здания в 25 этажей.

«Считаем это серьезной градостроительной ошибкой, при реализации которой Барнаул навсегда перестанет быть Барнаулом в культурно-историческом плане, потеряв свое родовое лицо. Это мнение наших избирателей. Мы понимаем, что данный участок приводить в порядок надо, он сейчас не в том виде, чтобы мы могли им гордиться. Но все-таки считаем, что подобная зона закладывает неправильный путь», — сказала Оксана Молодых.

В итоге трое членов фракции «СР» при голосовании воздержались.

Центр Барнаула давно застраивается высотками. Altapress.ru

Как будут редактировать правила

Так или иначе — новые правила взамен устаревших в Барнауле теперь есть. Это «живой документ», и в процессе жизни в него будут вноситься коррективы — если, например, изменится законодательство или ситуация.

Дмитрий Аристов рассказал, что для того, чтобы выработать рекомендации по изменениям документов территориального планирования и градостроительного зонирования Барнаула создадут рабочую группу. Включить в нее пообещали строителей, архитекторов, чиновников и депутатов БГД.

«Не забудьте нас в нее включить», — попросила Елена Хрусталева.

Комиссия заработает в феврале 2020 года.