Город потеряет лицо: почему принятые в Барнауле правила застройки понравились не всем

Правила для городских зон
«Правила землепользования и застройки» в Барнауле существовали и раньше. Но власти не раз объясняли: они устарели и препятствуют развитию. В августе депутаты утвердили новый генплан — территориальное зонирование из предыдущих правил стало ему противоречить.
Более 30 статей новых правил касаются конкретных функциональных зон города: жилой, общественно-деловой, исторического центра, городских лесов и т.п.
Документ, в частности, оговаривает, где и какие там разрешено строить объекты, какова их этажность и предельная высота, каков процент застройки участков, вместимость автостоянок, мощность котельных и много еще чего.
Исторический центр
К примеру, в зоне исторического центра этажность многоквартирной жилой застройки ограничена четырьмя этажами. Индивидуального жилья — тремя. Предельная высота индивидуальной жилищной застройки — 9 метров, многоквартирной — 12.
Площадь объектов торговли не должна превышать 4 тыс. кв. метров, объектов дорожного отдыха — не более 500 кв. метров. Вместимость наземных и полуподземных гаражей — максимум 500 машино-мест.
При этом для многоквартирной жилой застройки прописана норма: на 70 кв. метров общей площади жилья должно быть одно машино-место. А балконы, эркеры и козырьки не могут «заступать» за красную линию более чем на 1,5 метра.
Ранее портал ПолитСиб.ру сообщал, что в исторический центр войдут лишь микрорайоны, ограниченные улицами Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектами Ленина и Красноармейским.
164 предложения
Этот масштабный (86 статей) документ долго обсуждали все, кто в нем заинтересован. Документ называли сырым, в него вносили поправки. На городском сайте в разделе «Общественные обсуждения» он провисел месяц.
«Поступило 56 обращений, содержащих 164 предложения и замечания», — рассказал Дмитрий Аристов, председатель городского комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Часть поправок было учтено, часть отклонено, объяснил чиновник. Депутаты приняли документ почти единогласно. Но, судя по некоторой дискуссии в БГД, вопросы все же остались.
Сельхозников поставили в рамки
Елена Хрусталева из фракции КПРФ, удивилась, что зонах смешанной и общественно-деловой застройки СОД-1 и СОД-2, на которых предусмотрено жилищное строительство, не указаны требование к минимальному количеству машино-мест для личного автотранспорта. А в зонах жилой застройки такое требование установлено.
Дмитрий Аристов ответил, что проект «Правил землепользования и застройки» соответствует нормативам градостроительного проектирования Алтайского края. Но «мы готовы рассмотреть этот вопрос на рабочей группе», сказал он.
Юрий Ряполов из «Единой России» поинтересовался, чем вызваны ограничения на процент застройки в производственной зоне сельхозпредприятий: не более 30%.
«На территории Барнаула очень мало сельхозпредприятий, и сейчас их сильно поджимают. Возьмите „Учхоз Пригородное“, их уже обложили капитально, часть территории забрали под дорогу забрали и индивидуальное жилищное строительство. И сейчас захотят они поставить комбикормовый цех на территории — это будет невозможно», — сказал Ряполов.
Аристов в ответ сказал, что таково требование земельного законодательства. И он такое ограничение считает обоснованным «с учетом практики в других регионах и нормативов градостроительного проектирования», — объяснил чиновник.
Сохраните в медкластере лес
Так или иначе, все фракции в гордуме поддержали принятие новых правил — кроме «Справедливой России».
Еще в августе, при принятии генплана, руководитель Оксана Молодых говорила: избиратели поручили справороссам «спасти лес в виде леса», однако несколько десятков гектаров бора генплан, по сути, разрешил пустить под застройку.
И вот 25 декабря она сказала, что новый документ дублирует решения генплана, касающиеся возможности застройки той части медицинского кластера, которая занята полноценным лесом.
«Барнаул потеряет лицо»
Депутат-справоросс считает, что в «Правилах землепользования и застройки» так и не решены проблемы барнаульцев, чье жилье оказалось на территории парков, водоохранных и санитарных зоны.
Кроме того, она полагает: нужно ограничить этажность на территории, расположенной в границах ул. Никитина-проспекта Социалистический-улица Пролетарская-проспект Красноармейский. Надо — не более четырех. А там, по новым правилам, можно возводить здания в 25 этажей.
«Считаем это серьезной градостроительной ошибкой, при реализации которой Барнаул навсегда перестанет быть Барнаулом в культурно-историческом плане, потеряв свое родовое лицо.
Это мнение наших избирателей. Мы понимаем, что данный участок приводить в порядок надо, он сейчас не в том виде, чтобы мы могли им гордиться. Но все-таки считаем, что подобная зона закладывает неправильный путь», — сказала Оксана Молодых.
В итоге трое членов фракции «СР» при голосовании воздержались.
Как будут редактировать правила
Так или иначе — новые правила взамен устаревших в Барнауле теперь есть. Это «живой документ», и в процессе жизни в него будут вноситься коррективы — если, например, изменится законодательство или ситуация.
Дмитрий Аристов рассказал, что для того, чтобы выработать рекомендации по изменениям документов территориального планирования и градостроительного зонирования Барнаула создадут рабочую группу. Включить в нее пообещали строителей, архитекторов, чиновников и депутатов БГД.
«Не забудьте нас в нее включить», — попросила Елена Хрусталева.
Комиссия заработает в феврале 2020 года.