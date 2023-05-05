Группа ВТБ: потребительская активность россиян в апреле выросла на 9%

Траты на продукты традиционно являются самой значительной статьей семейного бюджета, занимая четверть от всех расходов покупателей. Потребление, как по количеству покупок, так и по объему истраченных средств, выросло на 4% относительно прошлогоднего уровня, превысив 100 млрд рублей.
Более 62 млрд рублей в апреле было потрачено на топливо, это на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 4% — чем месяцем ранее. На покупку автотоваров россияне направили 24,5 млрд рублей, что на 17% превышает значения прошлогоднего апреля и на 10% — нынешнего марта.
Сфера услуг также выросла на четверть к прошлому году и составила в объеме расходов почти 58 млрд рублей, однако по сравнению с мартом спрос снизился. На одежду и обувь россияне потратили в апреле более 38 млрд, что на 22% больше по объему и на 11% — по количеству, чем год назад. Рост по сравнению с мартом - в пределах 4%.
Рост спроса фиксируется на товары для дома: покупатели в прошлом месяце потратили на 25% больше, чем годом ранее, однако количество покупок выросло незначительно. Спрос на мебель в единицах товара вырос к апрелю 2022 года на 14% и на 7% - к марту 2023-го, а по объему трат на 18% и 8% соответственно. Закупки стройматериалов и инструмента с началом сезона сохраняют показатель апреля прошлого года и на 5% выросли к марту нынешнего. Общие траты в категориях для дома, ремонта и мебели в апреле составили около 25 млрд рублей.
Сезонный рост отмечен в категории товаров для спорта и активного отдыха, здесь объем трат и число покупок выросло на 16% (5 млрд рублей) по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с мартом рост трат составил 15%.
Восстановление и стабилизация потребительского спроса во многом связана с достаточно позитивными прогнозами Центробанка по инфляции. Ожидаемый годовой показатель в 5,3% позволяет населению увереннее планировать ежемесячные расходы и отказываться от исключительно «сберегающей» тактики, как это было в апреле прошлого года. Готовясь к лету, россияне начинают более активно закупать товары для туризма, спорта и отдыха, а также для ремонта и обустройства дома или дачи. Кроме того, конец апреля традиционно стал стартовой точкой роста трат в магазинах продуктов и супермаркетах, где покупатели совершали покупки в преддверии майских праздников», – комментирует Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД.
Справка:
«Первый ОФД» – оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.