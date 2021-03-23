Губернатор решил на 10% снизить стоимость «тепла» для жителей края

«Принял решение о поэтапном снижении тарифа на тепло для всех районов Хабаровского края, кроме двух северных и крупнейших городов. В них уже установлены тарифы значительно ниже других муниципалитетов», — пояснил Дегтярев.

Губернатор подчеркнул, что стоимость тепловой энергии для населения в децентрализованных зонах необходимо ежегодно снижать на 10% до приемлемых значений.

Речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1 870,81 руб./Гкал до 30 124,04 руб./Гкал.

Михаил Дегтярев. instagram.com/degtyarev_info.

Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета.

Тем не менее, в децентрализованных зонах теплоснабжения людям приходится платить за отопление и горячую воду в 1,5 раза больше, чем там, где эту услугу предоставляют централизованно.

«Восстановление справедливости по теплу — это то, что люди давно ждут. И уже с октября жители края это почувствуют. Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат», — подчеркнул глава региона.

Кстати, еще летом 2020 года Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ, поскольку «нет денег на жизнь» в Хабаровском крае.

Ранее в правительстве Алтайского края прокомментировали самый фееричный пример роста тарифов — все подорожало сразу на 50%.