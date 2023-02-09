Губернатор Томенко назначил нового врио начальника управления по тарифам

С 7 февраля временно исполняющим обязанности начальника управления по госрегулированию цен и тарифов назначили Евгения Шестакова. Об этом сообщает сайт ведомства со ссылкой на распоряжение губернатора Алтайского края.

Ранее временно исполняющим обязанности начальника тарифного управления региона был Олег Колосков. С 7 февраля врио — Евгений Шестаков, заместитель начальника управления.

Шестаков работает в управлении заместителем начальника с 2019 года. До этого он трудился в «Алтайэнерго» — филиале «МРСК Сибири» («Россети Сибирь»). В энергокомпании он занимал должность начальника отдела правового обеспечения административных правоотношений, сообщает сайт управления.

Евгений Шестаков родился 2 декабря 1973 года в Барнауле. Окончил факультет ветеринарной медицины АГАУ в 1996 году, а в 2006-м — юрфак АлтГУ по специальности «юрист». В сфере энергетики и электрификации Алтайского края работал с декабря 1997 года.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

С момента ухода с поста начальника управления по тарифам Александра Катнова руководитель ведомства так и не был назначен. Катнов проработал с февраля 2019 года по 16 мая 2020-го. Должность он покинул по собственной инициативе. И пост начальника по-прежнему остается вакантным, указано на сайте управления.

Напомним, с 1 декабря 2022 года второй раз за год повысились тарифы и цены для коммунальных компаний. Повышение инициировало правительство РФ.

Минэкономразвития России объяснило это необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ и сохранения предоставления качественных услуг ЖКХ для населения.

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Однако в декабре сильные морозы в Алтайском крае наложились на повышенные тарифы. В итоге потребители увидели резкое повышение счета на оплату услуг ЖКХ.

После возмущения граждан прокуратура начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги, начисления гражданам платы за предоставленные услуги. А в Рубцовске прошел митинг против повышения тарифов.