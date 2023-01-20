Алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на рост тарифов ЖКХ

Рост тарифов с 1 декабря 2022 года обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере ЖКХ.

«Прокуратура края с участием специалистов контролирующих органов начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги, начисления гражданам платы за предоставленные услуги», — отмечают в ведомстве.

Особое внимание уделили вопросу о начислении платы за услуги ЖКХ в ноябре 2022 года — с учетом ранее (до 1 декабря) действовавших тарифов. Под конец года жители Алтайского края люди начали получать счета на 5, 7 и даже 9 тыс. рублей — вместо привычной суммы.

Ранее коммунисты Бийска собирались провести митинг против роста тарифов на услуги в сфере ЖКХ. А в Ребрихе не понимают фееричный рост счета за отопление после перевода котельной на газ.