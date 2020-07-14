Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 июля 23°C
Экономика

Губернатор Томенко объяснил, что дает введение в регионе режима ЧС

Введение в Алтайском крае режима чрезвычайной ситуации из-за масштабной засухи позволит властям обратиться за помощью в правительство РФ, а пострадавшим аграриям договориться с банками о пролонгации кредитов, рассказал губернатор Виктор Томенко в эфире «Вести22». Глава региона также надеется на более мягкое отношение Москвы к невыполнению показателей развития АПК.

Совещание в правительстве Алтайского края.
Совещание в правительстве Алтайского края.
altairegion22.ru

Как уже сообщал Altapress.ru, режим ЧС в регионе введен с 10 июля. На площади 750 тыс. гектаров подтвержден факт критического (более чем на 50% от среднемноголетних данных) снижения урожайности из-за атмосферной или почвенной засухи.

Власти оценивают ущерб от засухи только по прямым понесенным затратам суммой более 0,5 млрд рублей. А недополученный урожай может составить более 7 млрд рублей (в ценах 2019 года). Губернатор края рассказал, что дает введение режима ЧС.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Естественно, в рамках объявленного, признанного режима ЧС я буду обращаться в правительство Российской Федерации. Есть такой порядок для возможности из резервного фонда получить какие-то средства для хотя бы частичной компенсации тех потерь, которые были у наших сельзозтоваропроизводителей.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

По словам губернатора, режим ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям «нормально вести разговор с банками, где они кредитовались», о возможности пролонгировать кредиты на комфортные сроки, а также договариваться с другими контрагентами. «Где-то окажутся невыполненными обязательства, ччедение режима ЧС позволит обосновать форс-мажор», — сказал глава региона.

Кроме этого, как рассчитывает губернатор, региону будет проще решить проблемные вопросы с федеральной властью, которая, выделяя господдержку, требует от региона выполнение определенных показателей.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Сельскохозяйственная отрасль сегодня получает достаточно большой уровень поддержки. Но в то же время государство ставит перед нашими сельзозтоваропроизводителями и перед регионами определенные задачи по достижению тех или иных показателей.

Поскольку они не могут быть достигнуты в рамках режима ЧС, то и какие-то штрафные санкции или возврат предоставленных федеральных субсидий тоже будет решен в спокойном порядке без осложнений.

Губернатор не исключил, что расходы краевой госпрограммы развития сельского хозяйства могут быть перегруппированы в связи с введением режима ЧС — с тем, чтобы направить средства туда, где они нужнее и важнее. Например, на поддержку животноводческих предприятий с тем, чтобы они смогли приобрести корма.

Последний раз режим ЧС по засухе на территории всего региона вводился в 2012 году.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость