Губернатор Томенко объяснил, что дает введение в регионе режима ЧС

Введение в Алтайском крае режима чрезвычайной ситуации из-за масштабной засухи позволит властям обратиться за помощью в правительство РФ, а пострадавшим аграриям договориться с банками о пролонгации кредитов, рассказал губернатор Виктор Томенко в эфире «Вести22 ». Глава региона также надеется на более мягкое отношение Москвы к невыполнению показателей развития АПК.

Как уже сообщал Altapress.ru, режим ЧС в регионе введен с 10 июля. На площади 750 тыс. гектаров подтвержден факт критического (более чем на 50% от среднемноголетних данных) снижения урожайности из-за атмосферной или почвенной засухи.

Власти оценивают ущерб от засухи только по прямым понесенным затратам суммой более 0,5 млрд рублей. А недополученный урожай может составить более 7 млрд рублей (в ценах 2019 года). Губернатор края рассказал, что дает введение режима ЧС.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Естественно, в рамках объявленного, признанного режима ЧС я буду обращаться в правительство Российской Федерации. Есть такой порядок для возможности из резервного фонда получить какие-то средства для хотя бы частичной компенсации тех потерь, которые были у наших сельзозтоваропроизводителей.

Засуха , поле. Жара. CC0

По словам губернатора, режим ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям «нормально вести разговор с банками, где они кредитовались», о возможности пролонгировать кредиты на комфортные сроки, а также договариваться с другими контрагентами. «Где-то окажутся невыполненными обязательства, ччедение режима ЧС позволит обосновать форс-мажор», — сказал глава региона.

Кроме этого, как рассчитывает губернатор, региону будет проще решить проблемные вопросы с федеральной властью, которая, выделяя господдержку, требует от региона выполнение определенных показателей.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Сельскохозяйственная отрасль сегодня получает достаточно большой уровень поддержки. Но в то же время государство ставит перед нашими сельзозтоваропроизводителями и перед регионами определенные задачи по достижению тех или иных показателей. Поскольку они не могут быть достигнуты в рамках режима ЧС, то и какие-то штрафные санкции или возврат предоставленных федеральных субсидий тоже будет решен в спокойном порядке без осложнений.

Губернатор не исключил, что расходы краевой госпрограммы развития сельского хозяйства могут быть перегруппированы в связи с введением режима ЧС — с тем, чтобы направить средства туда, где они нужнее и важнее. Например, на поддержку животноводческих предприятий с тем, чтобы они смогли приобрести корма.

Последний раз режим ЧС по засухе на территории всего региона вводился в 2012 году.