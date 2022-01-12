«Гвоздь в крышку гроба». Справедливоросы обсудили спорный законопроект об организации местного самоуправления

В декабре 2021 года в Госдуму внесли законопроект о принципах организации местного самоуправления. Депутат Госдумы Александр Терентьев, депутаты АКЗС в полном составе, главы сельсоветов и депутаты районного и сельского уровня собрались, чтобы обсудить, какая перспектива ждет районы после возможных нововведений. Расскажем об их опасениях.

О чем законопроект

Полное название документа — «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он предполагает переход к одноуровневой системе местного самоуправления — при этом ликвидируются сельские и городские поселения, как самостоятельные муниципалитеты. Останутся только муниципальные и городские муниципальные округа, как единственно возможный вариант организации местного самоуправления.

Это, по мнению политиков, приведет к еще большему отдалению власти от народа и появлению массы проблем на местном уровне.

Александр Терентьев.

Александр Терентьев,

председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Алтайском крае:

— До людей на местах никому не будет дела. Все будет зависеть от одного человека, который, может быть, приедет, а, может, и не приедет к ним. Это еще один гвоздь в крышку гроба наших сел.

По законопроекту, глав местного самоуправления сможет назначать губернатор, с чем политики не согласны.

Олег Боронин.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета Первомайского района:

— Резко снизится качество решения вопросов местного значения. Лучшие муниципальные кадры сконцентрированы именно в поселениях, и эти люди не просто несут бремя решения вопросов местного значения, они умеют, в отличие от районных и краевых чиновников, это делать эффективно и малозатратно.

Поэтому, по мнению партийцев, интересы сел и малых городов (не центров округов) будут учитываться и бюджетироваться по остаточному принципу. Что приведет к еще большему оттоку населения.

Как уже было указано, законопроект и не предполагает, что муниципалитеты будут самостоятельными административно-территориальными образованиями. По мнению партийцев, таким образом местное населения не сможет реально повлиять на вопросы оборота земель, генерального и территориального планирования, установления правил землепользования и застройки многого другого.

Справедливоросы обсудили спорный законопроект. Справедливоросы обсудили спорный законопроект. Справедливоросы обсудили спорный законопроект.

Аргумент-контраргумент

По мнению авторов законопроекта, нововведения поможет сделать организацию местного самоуравления более экономной. Справедливоросы с этим не согласны.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета Первомайского района:

— Мы знаем примеры, что преобразование того же муниципального района в округ фактически не дает той бюджетной экономии, которая бы стоила этих изменений. Бывшие консолидированные бюджеты районов и бюджеты округов по своим параметрам сопоставимы с ликвидацией сельских и городских поселений".

Справедливоросы обсудили спорный законопроект.

У муниципалитетов сократится ряд полномочий — например, в сферах коммунального и дорожного хозяйства и так далее. Законопроект предполагает, что эти полномочия могут остаться у органов местного самоуправления, по решению региона. Однако политики в эту возможность мало верят, вспоминая передачу полномочий в сфере здравоохранения на региональный уровень.

Авторы законопроекта отмечают, что его реализация не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. Справедливоросы в свою очередь замечают, что для изменений потребуется множество средств. Хотя бы для того, чтобы изготовить новые печати и вывески. «И все это за счет средств тех же муниципальных худых бюджетов, в лучшем случае таких же худых региональных бюджетов», — добавляют они.

Политики считают, что законопроект не направлен ни на развитие местного самоуправления, ни на развитие районов, поэтому должен быть снят с рассмотрения.

Александр Молотов.

Александр Молотов,

депутат АКЗС , руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»:

— Это вертикализация и централизация власти, которые мы наблюдаем последние два десятилетия. Ничего нового. Плохая тенденция. На самом деле, людям неважно, сколько будет уровней местного самоуправления. Главное, насколько они хорошо живут, насколько эффективно осуществляются полномочия — и без разницы как они называются. Однако это не значит, что законопроект хороший. Полномочия забирают снизу и отдают наверх, но при попустительстве нашего населения. Надо помнить, что главная проблема — финансовая. Были бы деньги, любые вопросы решались бы эффективнее.

Что действительно нужно изменить

Александр Терентьев.

Александр Терентьев,

председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»:

— В Италии у местного самоуправления есть возможность участвовать в акционерном капитале. Это важная вещь, которой нет в наших законах. У нас местная власть не может давать, например, землю в аренду предприятиям, а те брать их в акционерный капитал. Так и предприятия бы развивались, и больше бы получали налогов.

По итогам круглого стола будет составлена резолюция, которая будет направлена руководителю фракции социалистов в Государственной Думе Сергею Миронову.

Фотографии предоставлены пресс-службой регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае