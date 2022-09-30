Херсон и Запорожье помогут избавить Россию от импортных овощей

По словам Суздальцева, РФ ежегодно закупает овощей и фруктов на 3 млрд долларов.
Присоединение новых регионов, считает он, позволит развить сельское хозяйство. Для этого подходят природные условиях на территориях.
Политолог добавил, что в Херсоне и Запорожье есть традиции по выращиванию ржи, овса, ячменя, проса, помидоров, капусты, лука, перца, баклажанов, абрикосов, персиков, яблок и вишни.
Также решится вопрос обеспечения Крыма водой, подытожил Суздальцев.
Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.