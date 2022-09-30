Херсон и Запорожье помогут избавить Россию от импортных овощей

Запорожье и Херсонская область помогут России избавиться от импортных овощей, заявил политолог Андрей Суздальцев, пишет РИА Новости.

По словам Суздальцева, РФ ежегодно закупает овощей и фруктов на 3 млрд долларов.

Присоединение новых регионов, считает он, позволит развить сельское хозяйство. Для этого подходят природные условиях на территориях.

Политолог добавил, что в Херсоне и Запорожье есть традиции по выращиванию ржи, овса, ячменя, проса, помидоров, капусты, лука, перца, баклажанов, абрикосов, персиков, яблок и вишни.

Также решится вопрос обеспечения Крыма водой, подытожил Суздальцев.

Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.