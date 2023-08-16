Хорошая подстраховка. Что значит вводимый в Алтайском крае режим ЧС, и чем он помогает

О том, что в Алтайском крае в этом году могут быть проблемы в аграрной сфере, стало понятно еще в начале лета. В некоторых территориях дождей не было ни весной, ни в начале лета. В Кулунде первые осадки локально прошли только в июле, а в июне температура на почве поднималась до 70 градусов, а в воздухе - выше 40.
Так или иначе, засушливые явления проявлялись по всем районам. Суховеи отмечались даже в самых, казалось бы, благополучных с точки зрения погоды, районах, например, в Чарышском.
Важное решение о введении ЧС было принято только на днях. Как стало известно altapress.ru, 15 августа в правительстве неожиданно собрали спецкомиссию, которая и постановила режим чрезвычайной ситуации надо вводить. Иначе может быть поздно.
В течение ближайших 30 дней минсельхоз региона буде собирать информацию от хозяйств о понесенном ущербе. Далее информация будет направляться в Москву.
15 августа в Telegram-канале Виктора Томенко сообщалось, что помимо кулундинской степи, сложная ситуация и в других уголках края, например, в Павловском, Завьяловском, Тогульском районах.
В первую очередь, он нужен, чтобы сельхозпроизводители могли рассчитывать на дополнительную поддержку. О прямых выплатах речь не идет - от этой практики Минсельхоз России давно отказался. Однако при введении ЧС тем хозяйствам, где были застрахованы посевы, будет легче получить компенсации.
А еще режим ЧС повышает шансы на то, что осенью банки с большим пониманием пойдут на пролонгацию кредитов. Правда, этой опцией сами аграрии пользуются не охотно, ведь она, как не крути, портит кредитную историю.
Режим ЧС затрагивает и вопрос господдержки. Дело в том, что теперь каждому предприятию она предоставляется под особые обязательства. Проще говоря, государство дает рубль, хозяйство этот рубль должно отработать, собрав определенный, прописанный в договоре, урожай. А что делать, если урожай погорел?
Вот тут и помогает режим ЧС. Так хозяйства смогут объяснить, почему не смогли выполнить взятые обязательства. Такая вот, хорошая подстраховка.
Последний раз угроза ЧС нависала над Алтайским краем в 2020 году.
Тогда количество осадков, выпавших с начала апреля, находились в пределах от 29 до 56% от среднемноголетних величин. Практически во всех районах зарегистрированы суховей, атмосферная и почвенная засухи.
Как и положено в таких случаях, минсельхоз региона собирал данные о возможном снижении урожайности. В середине июля 2020 года 23 района подтвердили факты гибели посевов. В итоге оказалось, что урожай утерян на 155 тыс. га пашни.
Ущерб оказался внушительным (прямые убытки оценивались в 700 млн рублей), но не смертельным - ЧС в регионе тогда не ввели.
Зато это было сделано в 2008 и 2012 годах из-за засухи, в 2014-ом из-за рано выпавшего снежного покрова и в 2018-ом — из-за проливных дождей весной, которые мешали аграриям в нормальном режиме проводить посевную.