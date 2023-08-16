Хорошая подстраховка. Что значит вводимый в Алтайском крае режим ЧС, и чем он помогает

1 Как принимали решение?

О том, что в Алтайском крае в этом году могут быть проблемы в аграрной сфере, стало понятно еще в начале лета. В некоторых территориях дождей не было ни весной, ни в начале лета. В Кулунде первые осадки локально прошли только в июле, а в июне температура на почве поднималась до 70 градусов, а в воздухе - выше 40.

Так или иначе, засушливые явления проявлялись по всем районам. Суховеи отмечались даже в самых, казалось бы, благополучных с точки зрения погоды, районах, например, в Чарышском.

Важное решение о введении ЧС было принято только на днях. Как стало известно altapress.ru, 15 августа в правительстве неожиданно собрали спецкомиссию, которая и постановила режим чрезвычайной ситуации надо вводить. Иначе может быть поздно.