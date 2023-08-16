16 августа
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Экономика

Хорошая подстраховка. Что значит вводимый в Алтайском крае режим ЧС, и чем он помогает

На всей территории Алтайского края планируется ввести чрезвычайную ситуацию из-за неблагоприятных погодных условий. Такое решение приняли 15 августа на заседании специальной комиссии. Пока особый режим действует только в четырех, особо пострадавших из-за засухи, муниципалитетов. Что будет, когда он расширится на весь край, читайте в разборе altapress.ru.

Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле.
Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле.
Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik
1 Как принимали решение?

О том, что в Алтайском крае в этом году могут быть проблемы в аграрной сфере, стало понятно еще в начале лета. В некоторых территориях дождей не было ни весной, ни в начале лета. В Кулунде первые осадки локально прошли только в июле, а в июне температура на почве поднималась до 70 градусов, а в воздухе - выше 40.

Так или иначе, засушливые явления проявлялись по всем районам. Суховеи отмечались даже в самых, казалось бы, благополучных с точки зрения погоды, районах, например, в Чарышском.

Важное решение о введении ЧС было принято только на днях. Как стало известно altapress.ru, 15 августа в правительстве неожиданно собрали спецкомиссию, которая и постановила режим чрезвычайной ситуации надо вводить. Иначе может быть поздно.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0
2 Что будет дальше?

В течение ближайших 30 дней минсельхоз региона буде собирать информацию от хозяйств о понесенном ущербе. Далее информация будет направляться в Москву.

15 августа в Telegram-канале Виктора Томенко сообщалось, что помимо кулундинской степи, сложная ситуация и в других уголках края, например, в Павловском, Завьяловском, Тогульском районах.

3 Чем поможет режим ЧС?

В первую очередь, он нужен, чтобы сельхозпроизводители могли рассчитывать на дополнительную поддержку. О прямых выплатах речь не идет - от этой практики Минсельхоз России давно отказался. Однако при введении ЧС тем хозяйствам, где были застрахованы посевы, будет легче получить компенсации.

А еще режим ЧС повышает шансы на то, что осенью банки с большим пониманием пойдут на пролонгацию кредитов. Правда, этой опцией сами аграрии пользуются не охотно, ведь она, как не крути, портит кредитную историю.

Засуха.
Засуха.
открытые источники в интернете
4 В чем еще фишка?

Режим ЧС затрагивает и вопрос господдержки. Дело в том, что теперь каждому предприятию она предоставляется под особые обязательства. Проще говоря, государство дает рубль, хозяйство этот рубль должно отработать, собрав определенный, прописанный в договоре, урожай. А что делать, если урожай погорел?

Вот тут и помогает режим ЧС. Так хозяйства смогут объяснить, почему не смогли выполнить взятые обязательства. Такая вот, хорошая подстраховка.

5 Когда еще вводили ЧС?

Последний раз угроза ЧС нависала над Алтайским краем в 2020 году.

Тогда количество осадков, выпавших с начала апреля, находились в пределах от 29 до 56% от среднемноголетних величин. Практически во всех районах зарегистрированы суховей, атмосферная и почвенная засухи.

Как и положено в таких случаях, минсельхоз региона собирал данные о возможном снижении урожайности. В середине июля 2020 года 23 района подтвердили факты гибели посевов. В итоге оказалось, что урожай утерян на 155 тыс. га пашни.

Село. Техника.
Село. Техника.
Дмитрий Лямзин

Ущерб оказался внушительным (прямые убытки оценивались в 700 млн рублей), но не смертельным - ЧС в регионе тогда не ввели.

Зато это было сделано в 2008 и 2012 годах из-за засухи, в 2014-ом из-за рано выпавшего снежного покрова и в 2018-ом — из-за проливных дождей весной, которые мешали аграриям в нормальном режиме проводить посевную.

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