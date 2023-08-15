Косят даже камыш. Чтобы сохранить животноводство, на Алтае все-таки вводят режим ЧС

Как минимум два района Алтайского края объявили о введении чрезвычайной ситуации. На прошлой неделе об этом сообщили Табуны и Кулунда. По данным altapress.ru, добавиться к ним могут еще несколько территорий. Задача у них одна — всеми силами заготовить необходимый объем кормов, чтобы в зимний период сохранить животноводство. Многолетние травы в ряде муниципалитетов погибли полностью.

Как развивалась ситуация

То, что лето будет непростым, в Кулундинском районе знали еще в начале июня. Шестого числа в районе был зафиксирован температурный рекорд — почва разогрелась до +70С.

Дальше лучше не стало — в первый летний месяц дождей в районе вообще не было, а воздух раскалялся почти до +42С.

Как результат — серьезная почвенная засуха и длительные суховеи. Осадков в Кулундинском районе за прошедшие месяцы выпало 40% от среднемноголетней нормы.

«Недавно у нас прошли дожди. Немного полегчало. Но были бы они в июне, когда требовалось, ситуация была бы совсем другая», - рассказал altapresss.ru заместитель главы администрации Сергей Дробышев.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

10 августа в границах Кулундинского района официально объявили режим ЧС. В соцсетях муниципалитета объявили: «В связи с неблагоприятными условиями в агропромышленном комплексе». Точка.

Днем ранее аналогичный шаг сделали в Табунах. Еще в июле глава администрации района Павел Литке объезжал территорию, изучал ситуацию в хозяйствах, а потом писал в соцсетях о непростом положении дел.

«Жаркое лето дает о себе знать. Массовая потеря урожая, снижение качества зерна и увеличение риска возникновения вредителей и болезней — все это является негативным последствием таких погодных условий», - сообщал Литке.

Жара. Солнце. Погода. СС0

После того, как район получил необходимую справку от Гидрометцентра о неблагополучных метеоусловиях, Табуны объявили о режиме ЧС.

По данным altapress.ru, особый режим могут ввести еще в двух муниципалитетах — Благовещенском районе и в округе Славгород. Однако официально об этом пока не объявлено.

Что означает чрезвычайная ситуация

Районные власти, не скрывая, говорят: на выплаты из федерального бюджета по потере урожая сельхозпроизводителям рассчитывать не стоит. Исключением могут стать лишь те, кто заключил договоры страхования.

Жара. Солнце. Погода. СС0

В той же Кулунде таких хозяйств нет. Сергей Дробышев объясняет: если в прошлые годы агрострахование еще как-то теплилось, то в нынешнем у хозяйств просто не оказалось на него денег.

Сейчас задача первостепенной важности — сохранить животноводство. Заместитель главы говорит: угнетенные засухой зерновые культуры, урожайность которых составляет 1,5-2 ц\га, хозяйства переводят в кормовые. Сено закупают в соседей, где ситуация полегче. У себя же предприятия заготавливают все, что могут - косят даже камыш.

В Табунах аналогичная проблема — многолетние травы, которые были залогом нормальной зимовки животноводческих предприятий, в районе практически полностью погибли.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

В районах ЧС все-таки рассчитывают, что местные предприятия смогут претендовать на денежные компенсации на покупку кормов, что облегчило бы их дальнейшее существование.

Что происходит в других районах

Еще в июле Светлана Тарасова, начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра, сообщала, что в целом по Алтайскому краю 13% от всех полей вызывают серьезные опасения, еще 65% находятся в удовлетворительном состоянии.

Такие выводы были сделаны на основе космоснимков. Хуже всего на тот момент обстояли дела с посевами в Западной Кулунде и на юге Приалейской зоны.

Засуха. CC0

«Прогнозы по урожайности в Алтайском крае в этом году мы даем ниже среднего и средние. Общий результат по пшенице и гречихе ожидаем порядка 9-11 ц\га, по ячменю – 11-13», - цитировал Светлану Тарасову «Амител».

Надо сказать, что в нынешнем году жарко было всем — суховеи отмечались даже в традиционно благополучном предгорье, например, в Чарышском районе.

По данным на 8 августа, в регионе заготовлено порядка 650 тыс. тонн сенажа — 60% от плана.

Прицеп, сено. СС0

О введении ЧС в целом по краю, по данным altapress.ru, речь пока не идет. Минельхоз региона продолжает мониторить ситуацию.

Когда такое было

Последний раз угроза ЧС нависала над Алтайским краем в 2020 году.

Тогда количество осадков, выпавших с начала апреля, находились в пределах от 29 до 56% от среднемноголетних величин. Практически во всех районах зарегистрированы суховей, атмосферная и почвенная засухи.

Уборка гречихи Олег Богданов

Как и положено в таких случаях, минсельхоз региона собирал данные о возможном снижении урожайности. В середине июля 2020 года 23 района подтвердили факты гибели посевов. В итоге оказалось, что урожай утерян на 155 тыс. га пашни.

Ущерб оказался внушительным (прямые убытки оценивались в 700 млн рублей), но не смертельным - ЧС в регионе тогда не ввели.

Зато это было сделано в 2008 и 2012 годах из-за засухи, в 2014-ом из-за рано выпавшего снежного покрова и в 2018-ом — из-за проливных дождей весной, которые мешали аграриям в нормальном режиме проводить посевную.