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Экономика

Идею раздачи дешевых кредитов россиянам оценила глава Центробанка

Дешевые кредиты не решат проблемы российской экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Глава ЦБ заметила — на проблемные вопросы есть якобы простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность. Но, по словам Набиуллиной, "эти ответы ошибочны".

Глава Центробанка уверена — благодаря резервам и антикризисным мерам экономике России удалось вернуться в «исходное состояние». Однако не хватает рабочих рук и затруднен доступ к технологиям.

Ранее существенное повышение ключевой ставки уже в июле допустила Набиуллина. Это произойдет, если реализуются проинфляционные риски.

И добавила — денежно-кредитные условия в экономике будут оставаться жесткими столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.

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