Идущий осилил. Чем закончилась «дорожная» пятилетка в Алтайском крае

Что произошло в дорожной отрасли Алтайского края за последние пять лет и что ее ожидает в будущем, рассказал глава регионального минтранса Антон Воронов в ходе интернет-форума 30 мая.

Десятки миллиардов, тысячи километров

По словам министра, за пять лет муниципалитеты и предприятия края получили 593 единицы дорожной техники, 200 единиц общественного транспорта, в том числе, семь низкопольных автобусов.

Грузоперевозки водным транспортом составили 4,8 млн тонн, избавив дороги Алтая от более чем 240 тысяч грузовиков. Пассажиропоток в аэропорту Барнаула вырос в 1,2 раза, впервые превысив рубеж в 600 тыс. чел.

В дорожное хозяйство края вложено 75 млрд рублей, построено и отремонтировано свыше 4000 км автодорог и более 80 искусственных сооружений совокупной протяженностью около 4000 м.

Ежегодно на ремонт улично-дорожной сети выделяется не менее 2 млрд рублей, за один дорожно-строительный сезон обновляется около 800 км дорог.

Антон Воронов. Скриншот с видео.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги»

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) с 2019 года обновлено почти 2000 км дорог. К нормативному состоянию приведено почти 46% дорожной сети края (было 38%), и почти 79% городских дорог (было 59%). С 2020 по 2022 год на ремонт дорог местного значения направлено 452 млн рублей.

В текущем году по БКД краевые власти намерены обновить свыше 160 объектов в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и других территориях региона. С 2025 года в БКД планируется включить Рубцовск. На дороги местного значения выделяется 250 млн рублей.

Дорожная техника. Екатерина Гладких

Планы на будущее

С 2021 по 2025 год в регионе реализуется госпрограмма «Развитие транспортной системы Алтайского края». Ее планируется распространить на 2024-2030 год. На 2023-2027 год с Москвой согласована программа дорожной деятельности края и Меморандум о развитии опорной сети дорог края.

К 2025 году алтайский минтранс собирается привести к нормативному состоянию как минимум 50% дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а к 2028 году — 85% всей опорной сети края.