Илон Маск уйдет с поста главы совета директоров Tesla‍

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Комиссии, Маск сохранит свою должность генерального директора в Tesla, однако в течение 45 дней должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании, пишет РБК. Эту должность миллиардер не сможет занимать в течение трех лет.
Также бизнесмен обязан будет заплатить штраф в размере $20 млн. Такую же сумму власти США дополнительно обязали выплатить компанию Tesla. Кроме того, в совет компании решили назначить двух новых независимых директоров.
На этом санкции не заканчиваются. Помимо вышеперечисленного, компания Tesla создаст новый комитет независимых директоров и «внедрит дополнительные меры контроля для наблюдения за сообщениями Маска».