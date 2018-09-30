Илон Маск уйдет с поста главы совета директоров Tesla‍

Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla‍ по соглашению с американскими властями. Кроме того, бизнесмен выплатит 20 млн. долларов. На такой шаг Маску пришлось пойти после того, как Комиссия по ценным бумагам США обвинила его во введении инвесторов в заблуждение твитом о продаже акций Tesla и намерении сделать компанию непубличной.