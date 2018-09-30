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Илон Маск уйдет с поста главы совета директоров Tesla‍

Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla‍ по соглашению с американскими властями. Кроме того, бизнесмен выплатит 20 млн. долларов. На такой шаг Маску пришлось пойти после того, как Комиссия по ценным бумагам США обвинила его во введении инвесторов в заблуждение твитом о продаже акций Tesla и намерении сделать компанию непубличной.

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Комиссии, Маск сохранит свою должность генерального директора в Tesla, однако в течение 45 дней должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании, пишет РБК. Эту должность миллиардер не сможет занимать в течение трех лет.

Также бизнесмен обязан будет заплатить штраф в размере $20 млн. Такую же сумму власти США дополнительно обязали выплатить компанию Tesla. Кроме того, в совет компании решили назначить двух новых независимых директоров.

На этом санкции не заканчиваются. Помимо вышеперечисленного, компания Tesla создаст новый комитет независимых директоров и «внедрит дополнительные меры контроля для наблюдения за сообщениями Маска».

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