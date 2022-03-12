Импортного сырья на алтайских предприятиях хватит на два месяца

Некоторые предприятия в Алтайском крае столкнулись с проблемами дефицита оборотных средств и приостановки поставок. Импортного сырья хватит на срок от трех недель до двух месяцев. Об этом на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона заявил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Он заявил, что если вопрос с комплектующими и сырьем не будет решен, то это грозит простоем производства и высвобождением сотрудников.

«Зарубежные компании приостановили договора о поставках по причинам того, что не понимают цены и логистики. Запасы у наших предприятий есть на время от трех недель до двух месяцев. Картину начнем видеть через три недели, когда запасы начнут заканчиваться, и если к этому времени послаблений с контрагентами и поставщиками не будет, то ситуация будет усугубляться — будет риск снижения производства вплоть до остановок, не минуем высвобождение численности», — цитирует Химочку ТАСС.

Он уточнил, что сейчас на алтайских предприятиях отмечают дефицит работников, поэтому в случае высвобождения часть из них найдут себе работу, однако останутся и соискатели, для которых придется разрабатывать меры занятости.

Есть также проблема с оборотными средствами, поскольку требуется предоплата, а пересмотрели ставки рефинансирования.

Министр также отметил, что в цене выросли металл и каучук, а уровень износа основных фондов алтайских предприятий составляет более 60%. При этом, по его оценкам, около 40% оборудования импортное.

«Есть опасения у предприятий, что основные производители металлообрабатывающего оборудования могут отозвать лицензии по своему программному обеспечению. Риск заключается в том, что мы откатимся по технологическому развитию на несколько лет назад, потому что обновлять его не будет возможности — станки не будут использованы в полной мере. Пока это рассматривается как риск», — подчеркнул Химочка.

В качестве мер поддержки он предложил запуск новой программы фонда развития края по выдаче средств на пополнение оборотного капитала.