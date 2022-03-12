12 марта -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Импортного сырья на алтайских предприятиях хватит на два месяца

Некоторые предприятия в Алтайском крае столкнулись с проблемами дефицита оборотных средств и приостановки поставок. Импортного сырья хватит на срок от трех недель до двух месяцев. Об этом на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона заявил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Завод алюминиевого литья и Алтайский моторный завод.
Завод алюминиевого литья и Алтайский моторный завод.
motors-nsk.ru

Он заявил, что если вопрос с комплектующими и сырьем не будет решен, то это грозит простоем производства и высвобождением сотрудников.

«Зарубежные компании приостановили договора о поставках по причинам того, что не понимают цены и логистики. Запасы у наших предприятий есть на время от трех недель до двух месяцев. Картину начнем видеть через три недели, когда запасы начнут заканчиваться, и если к этому времени послаблений с контрагентами и поставщиками не будет, то ситуация будет усугубляться — будет риск снижения производства вплоть до остановок, не минуем высвобождение численности», — цитирует Химочку ТАСС.

Он уточнил, что сейчас на алтайских предприятиях отмечают дефицит работников, поэтому в случае высвобождения часть из них найдут себе работу, однако останутся и соискатели, для которых придется разрабатывать меры занятости.

Есть также проблема с оборотными средствами, поскольку требуется предоплата, а пересмотрели ставки рефинансирования.

Министр также отметил, что в цене выросли металл и каучук, а уровень износа основных фондов алтайских предприятий составляет более 60%. При этом, по его оценкам, около 40% оборудования импортное.

«Есть опасения у предприятий, что основные производители металлообрабатывающего оборудования могут отозвать лицензии по своему программному обеспечению. Риск заключается в том, что мы откатимся по технологическому развитию на несколько лет назад, потому что обновлять его не будет возможности — станки не будут использованы в полной мере. Пока это рассматривается как риск», — подчеркнул Химочка.

В качестве мер поддержки он предложил запуск новой программы фонда развития края по выдаче средств на пополнение оборотного капитала.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость