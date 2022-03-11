11 марта -11°C
﻿
Экономика

«Пока мы движемся по плану»: алтайский эксперт оценил положения дел в банковском секторе и бизнесе

В ближайшее время станет понятнее, какие изменения в бюджетно-экономической политике Алтайского края необходимо принять, считает председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, доктор юридических наук Антон Васильев.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

В бизнесе, по его словам, по «итогам периода пандемии» есть положительная динамика: и объем отгруженных товаров, и выручка растут.

«Динамика солидная, и есть эффект от тех мер, которые оказал в том числе Алтайский край для поддержки малого и среднего предпринимательства», — передает пресс-служба АКЗС слова Васильева.

В банковской сфере пока неопределенность и результат «энергетических» санкций США и Евросоюза предугадать сложно.

Антон Васильев.
Антон Васильев.
altai-ter.er.ru

Об ипотеке

Васильев озвучил также осторожные предположения направлений развития системы кредитования.

«Льготная ипотека действует, но нет ясности по выдаче новых жилищных займов. Есть несколько механизмов, которые помогут сохранить процентную ставку в прежних пределах. В их числе предоставление застройщикам возможности использования средств эскроу-счетов либо введение госпрограмм с пониженной ставкой», — сказал он.

Эксперт полагает, что в ближайшее время станет понятнее, как ситуация может отразиться на экономике края.

«Пока мы движемся по плану, который был определен на этот финансовый год», — подытожил он.

Ранее стало известно, что инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость