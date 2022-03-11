«Пока мы движемся по плану»: алтайский эксперт оценил положения дел в банковском секторе и бизнесе

В бизнесе, по его словам, по «итогам периода пандемии» есть положительная динамика: и объем отгруженных товаров, и выручка растут.
«Динамика солидная, и есть эффект от тех мер, которые оказал в том числе Алтайский край для поддержки малого и среднего предпринимательства», — передает пресс-служба АКЗС слова Васильева.
В банковской сфере пока неопределенность и результат «энергетических» санкций США и Евросоюза предугадать сложно.
Об ипотеке
Васильев озвучил также осторожные предположения направлений развития системы кредитования.
«Льготная ипотека действует, но нет ясности по выдаче новых жилищных займов. Есть несколько механизмов, которые помогут сохранить процентную ставку в прежних пределах. В их числе предоставление застройщикам возможности использования средств эскроу-счетов либо введение госпрограмм с пониженной ставкой», — сказал он.
Эксперт полагает, что в ближайшее время станет понятнее, как ситуация может отразиться на экономике края.
«Пока мы движемся по плану, который был определен на этот финансовый год», — подытожил он.
Ранее стало известно, что инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%.