«Пока мы движемся по плану»: алтайский эксперт оценил положения дел в банковском секторе и бизнесе

В ближайшее время станет понятнее, какие изменения в бюджетно-экономической политике Алтайского края необходимо принять, считает председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, доктор юридических наук Антон Васильев.

В бизнесе, по его словам, по «итогам периода пандемии» есть положительная динамика: и объем отгруженных товаров, и выручка растут.

«Динамика солидная, и есть эффект от тех мер, которые оказал в том числе Алтайский край для поддержки малого и среднего предпринимательства», — передает пресс-служба АКЗС слова Васильева.

В банковской сфере пока неопределенность и результат «энергетических» санкций США и Евросоюза предугадать сложно.

Антон Васильев. altai-ter.er.ru

Об ипотеке

Васильев озвучил также осторожные предположения направлений развития системы кредитования.

«Льготная ипотека действует, но нет ясности по выдаче новых жилищных займов. Есть несколько механизмов, которые помогут сохранить процентную ставку в прежних пределах. В их числе предоставление застройщикам возможности использования средств эскроу-счетов либо введение госпрограмм с пониженной ставкой», — сказал он.

Эксперт полагает, что в ближайшее время станет понятнее, как ситуация может отразиться на экономике края.

«Пока мы движемся по плану, который был определен на этот финансовый год», — подытожил он.

Ранее стало известно, что инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%.