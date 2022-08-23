Имущественный комплекс старейшего алтайского фермера купила компания из Краснодара

Имущественный комплекс обанкротившегося фермера Сергея Данилова из алтайского села Контошино купила компания из Краснодарского края «Приоритет Агро». Компания уже несколько лет работает в Алтайском крае, а ее аффилированная структура была инициатором банкротства этого фермерского хозяйства.

Кто стал покупателем

Банкротом КФХ Сергея Данилова признано в 2021 году по заявлению компании «Приоритет Сибирь», зарегистрированной в Барнауле и имеющей краснодарского соучредителя «Приоритет Плюс» (более полно историю банкротства одного из первых российских фермеров читайте здесь).

Руководитель компании «Приоритет Плюс» — краснодарец Станислав Нудьга. Он же — директор фирмы, купившей на торгах имущественный комплекс КФХ Данилова: «Приоритет Агро». Она, как и ее директор, тоже зарегистрирована в Краснодаре.

Аукцион. Pixabay.com

Как прошел аукцион

Открытый аукцион по продаже имущественного комплекса КФХ Данилова состоялся 10 августа, «Приоритет Агро» была единственным его участником и купила КФХ по стартовой цене — за 141 млн. рублей.

Договор купли-продажи с ней заключен 15 августа.

Имущество КФХ базируется в селе Контошино. В состав его вошло несколько складов, пункт весового контроля, легковой и несколько грузовых автомобилей, тракторы, прицепы, комбайны, прицепные орудия, зерноочистительный комплекс, экскаватор.

В лот также вошло право аренды 14 участков в разных сельсоветах Косихинского района.

Сергей Данилов. altairn.ru

Что известно о покупателе

Бизнес, который развивает Станислав Нудьга, в Алтайском крае известен. В 2016 году компания «Приоритет Агро» взяла в обработку земли в Курьинском районе.

В 2020-м близкая ему АПК «Приоритет» («внучка» компании «Приоритет Плюс»), ныне признанная банкротом, вошла в капитал сельхозпредприятия «Кадниковское». По данным ЕГРЮЛ, ее доля в «Кадниковском» — 42%.

В мае 2022 года «Приоритет Агро» стал собственником предприятия «Сибиряк», зарегистрированного в Косихинском районе. В июле ЕГРЮЛ зафиксировал смену руководства в «Сибиряке» — гендиректором стал все тот же Нудьга.

Летом 2022 года «Приоритет Агро» купила на торгах 46 сельхозземель в Первомайском районе.

Станислав Нудьга. Скан страницы zzk22.ru

В целом Нудьга является руководителем шести юрлиц (пять из них краснодарские), учредителем или соучредителем 15 действующих юрлиц в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях.

Нудьга был одним из экспертов Зимней зерновой конференции в Белокурихе.

О себе ГК «Приоритет» пишет на своем сайте так: является поставщиком средств защиты растений и абсолютным лидером на рынке Южного федерального округа, работает с 2002 года. Из статьи на сайте группы компаний ясно, что она поставляет еще и семена и предоставляет складские услуги.

Зерноуборочные комбайны Фото: Анна Зайкова , Дмитрий Лямзин

Где еще в Алтайском крае работают краснодарцы

Компании из Краснодарского края в последние годы все больше интересуются аграрными активами в Алтайском крае. Так, сельхозпредприятие «Знамя Октября» купило 7,5 тыс. гектаров в Ключевском районе — руководитель заявлял, что намерен вести сельхозпроизводство.

Глава Залесовского района Александр Пластеев сообщал, что и в его районе сельхозземли арендуют краснодарцы, при этом основное производство они ведут в Первомайском районе.

Ранее altapress.ru рассказывал, что покупка земли сельхозназначения бизнесом из других регионов не очень нравится алтайским фермерам. Они утверждают, что не могут платить за нее ту же цену, что крупный инорегиональный бизнес, и опасаются остаться без земли.