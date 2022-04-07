Инфляция в России выросла до 16,6%

Неделей ранее показатель был равен 15,66%.
С начала года показатель составил 10%, а за неделю с 26 марта по 1 апреля инфляция несколько замедлилась — до 1%.
Между тем разгона инфляции до 20% в этом году ожидают аналитики.
Изменения
Агентство сообщило, что начиная с апреля в список товаров и услуг, за которыми ведется еженедельное наблюдение, вносятся изменения, пишет bfm.ru.
Вместо туристических поездок в Турцию будет отслеживаться цена на перелеты в самолетах экономклассом. Цены на турпоездки в эту страну продолжат учитывать, но в ежемесячном режиме.