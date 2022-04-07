7 апреля
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Экономика

Инфляция в России выросла до 16,6%

Годовая инфляция в РФ на 1 апреля ускорилась до 16,6% - это максимум с марта 2015 года, отмечает Росстат.

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
Анна Зайкова

Неделей ранее показатель был равен 15,66%.

С начала года показатель составил 10%, а за неделю с 26 марта по 1 апреля инфляция несколько замедлилась — до 1%.

Между тем разгона инфляции до 20% в этом году ожидают аналитики.

Изменения

Агентство сообщило, что начиная с апреля в список товаров и услуг, за которыми ведется еженедельное наблюдение, вносятся изменения, пишет bfm.ru.

Вместо туристических поездок в Турцию будет отслеживаться цена на перелеты в самолетах экономклассом. Цены на турпоездки в эту страну продолжат учитывать, но в ежемесячном режиме.

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